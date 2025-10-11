بحضور يسرا وإلهام شاهين وزغرودة هالة صدقي .. إيناس الدغيدي تحتفل بعقد قرانها وهكذا أطلت!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 01:03 صباحاً - احتفلت المخرجة إيناس الدغيدي بعقد قرانها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم مساء اليوم الجمعة 10 أكتوبر، وذلك في حفل عائلي اقتصر على المقربين من الأهل والأصدقاء؛ وكان على رأسهم النجمات يسرا، إلهام شاهين، هالة صدقي، والإعلامية بوسي شلبي وآخرون.

إيناس الدغيدي تحتفل بعقد قرانها

شاركت الإعلامية بوسي شلبي من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ عددًا من الصور والفيديوهات من حفل عقد قران المخرجة إيناس الدغيدي، وقد سيطرت حالة من البهجة والسعادة على الأجواء، وقد حرصت بوسي شلبي وهالة صدقي على إطلاق الزغاريد أثناء عقد القران تعبيرًا عن فرحتهن بصديقتهن، بالإضافة إلى حضور النجوم يسرا وإلهام شاهين وجمال سليمان وآخرين، والذين حرصوا على التواجد لمشاركة العروسين فرحتهما.

إيناس الدغيدي تتألق بإطلالة بيضاء

وقد أطلت المخرجة إيناس الدغيدي بإطلالة رقيقة، مزجت بين الأناقة والبساطة؛ حيث ارتدت فستانًا أبيض قصيرًا من الساتان، ذات أكمام طويلة مطرزة منسدلة من على كتفيها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة الويفي البسيطة، مع اعتماد مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.

إيناس الدغيدي تتلقى التهاني من أصدقائها

وقد انهالت التعليقات من قبل زملاء ومحبي المخرجة إيناس الدغيدي على منشورات بوسي شلبي، موجهين لها التهاني بمناسبة الزواج ومتمنين لها حياة سعيدة وهادئة، حيث قالت النجمة سوسن بدر : "ربنا يسعدهم ويفرح قلبهم"، وهنأتهم ريهام حجاج قائلة : "ربنا يسعدهم و يهنيهم حبايبي القمرات"؛ وقالت رانيا فريد شوقي : "ماشاءالله مبروووك ربنا يحفظهم و يسعدهم يارب"، وغيرها العديد من التعليقات.

أطلعوا على تامر حبيب في حالة نفسية سيئة بسبب إيناس الدغيدي.. كلامها تم تحريفه

إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها لهذا السبب!

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي قد شاركت في وقت سابق من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جمعتها مع زوجها رجل الأعمال أحمد عبد المنعم ؛ مؤكدة من خلالها خبر الزواج، ومعلنة إلغاءها الاحتفال بالزفاف نظرًا لحملات التنمر التي تعرضت لها، وعلقت على الصورة قائلة : "أصدقائي الغالين كنت سعيده بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا".

وأكملت إيناس الدغيدي موضحة السبب في عدم إقامتها حفل زفاف قائلة: " ولكن للاسف تحول هذا الفرح الي موجه من الانتقادات والسخريه من السوشيال ميديا، والتنمر لمعني جميل في الحياه.. ولا انسي بند التطفل الذي جاء من كل مكان".

وتابعت الدغيدي : "ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي علي العايلة فقط، لكم اصدقائي كل المحبه ...ولنا لقاء سري باذن الله.. ولن يعرفه الحآسدين والحاقدين وعقبال عندكم ياحبايب .. ايناس احمد".

زيجات إيناس الدغيدي

وتعد هذه الزيجة الثانية للمخرجة إيناس الدغيدي، حيث تزوجت للمرة الأولى من طبيب مصري شهير يدعى نبيل معوض، وأنجبت الدغيدي ابنتها الوحيدة حبيبة من زوجها الأول، إلا أنها انفصلت عنه بعد 30 عاماً من الزواج، وأكدت أن سبب الانفصال هو الملل الزوجي، لكن مازالت علاقتهما يسودها الود والاحترام.

وتُعد إيناس الدغيدي واحدة من أبرز المخرجات في السينما المصرية والعربية، واشتهرت بآرائها الجريئة وأعمالها المثيرة للجدل، إلى جانب حضورها الإعلامي البارز، ومن أبرز أعمالها : "عفوًا أيها القانون، لحم رخيص، مذكرات مراهقة، الباحثات عن الحرية" وغيرها من الأفلام المختلفة.

