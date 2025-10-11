ميغان ماركل تشارك لحظة رومانسية خلف الكواليس مع الأمير هاري في نيويورك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 01:10 مساءً - تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية الذي وافق أمس الجمعة 10 أكتوبر، شاركت ميغان ماركل لحظة عفوية جمعتها بزوجها الأمير هاري وهما يتحدثان خلف الكواليس، قبل حفل "مشروع العقول السليمة" السنوي لليوم العالمي للصحة النفسية، الذي أُقيم يوم الخميس 9 أكتوبر، في استوديوهات سبرينغ بمدينة نيويورك .

ميغان ماركل تشيد بروح الفكاهة لدى الأمير هاري

لحظة عفوية تجمع الأمير هاري وميغان ماركل- الصورة من قصص إنستغرام ميغان ماركل

شاركت ميغان ماركل مقطع فيديو بالأبيض والأسود عبر ستوري قصص إنستغرام الخاص بها، على أنغام أغنية سيلفي فارتان "Baby, c'est vous"، حيث ظهرت ميغان وهي تضحك على نكتةٍ أطلقها الأمير هاري، وكتبت على الفيديو: "يوم عالمي سعيد للصحة النفسية... للرجل الذي يُبقيني أضحك دائمًا".

الأمير هاري وميغان ماركل يحصلان على لقب الشخصية الإنسانية

في الحفل الذي أُقيم يوم الخميس 9 أكتوبر بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، حصل دوق ودوقة ساسكس على لقب "الشخصية الإنسانية" تقديراً لجهودهما في مجال الصحة النفسية. وقال الأمير هاري لدى تسلمه الجائزة: "الليلة، نجتمع جميعاً هنا للتركيز على ما يظل من أكثر القضايا إلحاحاً في عصرنا".

وأضاف خلال كلمته: "دعوني أشارككم رقماً 4000 هذا هو عدد العائلات التي يمثلها مركز قانون ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي حالياً -عائلات تضرر أطفالها أو فقدوهم للأبد بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، أربعة آلاف قضية في مكتب محاماة واحد فقط! وهذا الرقم لا يمثل سوى الآباء الذين تمكنوا من ربط ظروف أطفالهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

مُتابعاً: "الآباء الذين أدركوا إمكانية اللجوء إلى القضاء، والذين لديهم القدرة على متابعته في أثناء حزنهم، والآباء الذين وجدوا طريقهم للمساعدة في مواجهة بعض أغنى وأقوى الشركات في العالم، وحتى بعد ذلك، قد لا يكون هناك سبيل لحل مشكلة الآباء المفجوعين، لأن هذه الشركات ترفض الكشف عن معلومات أطفالهم ونشاطهم على منصاتها. لو كانت هذه عواقب غير مقصودة قبل عشر سنوات، فماذا هي الآن؟".

واختتم حديثه: "هذه لحظة محورية في مهمتنا الجماعية لحماية الأطفال ودعم الأسر في العصر الرقمي".

فيما أكدت ميغان ماركل أنها وزوجها يناقشان كثيراً كيفية حماية طفليهما، آرتشي البالغ من العمر 6 سنوات، ليلي البالغة من العمر 4 سنوات، مع تقدمهما في السن، قائلة: "مثل العديد من الآباء، نفكر باستمرار في كيفية الاستفادة من فوائد التكنولوجيا مع الوقاية من مخاطرها".

وأضاف الأمير هاري: "مع نمو شبكتنا، أدركنا حجم التحديات التي نواجهها، لقد شهدنا انتشار الذكاء الاصطناعي غير المنظم، وسمعنا المزيد من القصص من عائلات مفجوعة، وشاهدنا الآباء في جميع أنحاء العالم يزدادون قلقاً بشأن حياة أطفالهم الرقمية".

موضحاً: "عندما علمنا أن آلاف العائلات من مختلف شرائح المجتمع تواجه التحديات نفسها، وأن العديد منها أدرك لأول مرة أن وسائل التواصل الاجتماعي هي التي تسلب أطفالنا، أدركنا أن هذه الحركة بحاجة إلى النمو".

نشاط الأمير هاري وميغان ماركل في اليوم العالمي للصحة النفسية

في اليوم التالي لتكريمهما، زار الزوجان الملكيان يوم أمس الجمعة مهرجان اليوم العالمي للصحة النفسية السنوي، حيث استضافت مؤسستهما "آرتشويل" ثلاث جلسات نقاش.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الحدث، سلط الأمير هاري الضوء على الشباب وكيف يمكنهم التعامل مع عالم رقمي لم يُصمم لرفاهيتهم. وأكد أن الحفاظ على الصحة النفسية ليست مسؤولية فردية بل مجتمعية.

