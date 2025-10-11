تعليق مفاجئ من ابنة إيناس الدغيدي على زواج والدتها.. هذا ما قالته!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 07:02 مساءً - احتفلت المخرجة إيناس الدغيدي بعقد قرانها من رجل الأعمال أحمد عبدالمنعم، مساء أمسِ الجمعة الموافق 10 أكتوبر، وذلك في حفل عائلي اقتصر على المقرّبين من الأهل والأصدقاء، وكان على رأسهم: النجمات يسرا، إلهام شاهين، هالة صدقي، والإعلامية بوسي شلبي وآخرون.
وقد شهد الحفل أيضاً حضور ابنتها "حبيبة"، وحفيدتها، والتي بدت عليها علامات البهجة والسعادة والمباركة بزواج والدتها، كما علّقت على زواج والدتها من خلال خاصية القصص القصيرة عبْر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ معربةً عن سعادتها لها وتحقيقها لحُلمها.
وقد أطلّت المخرجة إيناس الدغيدي بإطلالة رقيقة، مزجت بين الأناقة والبساطة؛ حيث ارتدت فستاناً أبيض قصيراً من الساتان، ذا أكمام طويلة مطرّزة منسدلة من على كتفيها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة الويفي البسيطة، مع اعتماد مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.
اطلعي على تامر حبيب في حالة نفسية سيئة بسبب إيناس الدغيدي: كلامها تم تحريفه
وأكملت إيناس الدغيدي موضحةً السبب في عدم إقامتها حفل زفاف؛ قائلة: "ولكن للأسف تحوّل هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمُّر لمعنى جميل في الحياة. ولا أنسى بند التطفُّل الذي جاء من كلّ مكان".
وتابعت الدغيدي: "ولذلك قررتُ أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا، وأن نكتفي بالعائلة فقط، لكم أصدقائي كل المحبة. ولنا لقاء سري، إن شاء الله. ولن يعرفه الحاسدون والحاقدون. وعقبال عندكم يا حبايب. إيناس أحمد".
وتُعَد إيناس الدغيدي واحدة من أبرز المخرجات في السينما المصرية والعربية، واشتُهرت بآرائها الجريئة وأعمالها المثيرة للجدل، إلى جانب حضورها الإعلامي البارز. ومن أبرز أعمالها: "عفواً أيها القانون، لحم رخيص، مذكرات مراهقة، الباحثات عن الحرية"، وغيرها من الأفلام المختلفة.
قد يعجبكِ نجمات دخلن عش الزوجية بعد عمر الـ50: رانيا يوسف بينهن
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
وقد شهد الحفل أيضاً حضور ابنتها "حبيبة"، وحفيدتها، والتي بدت عليها علامات البهجة والسعادة والمباركة بزواج والدتها، كما علّقت على زواج والدتها من خلال خاصية القصص القصيرة عبْر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ معربةً عن سعادتها لها وتحقيقها لحُلمها.
هكذا علّقت ابنة إيناس الدغيدي على زواج والدتها!شاركت "حبيبة" ابنة المخرجة إيناس الدغيدي من خلال خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو من عقد قران والدتها. وقد ظهرت عليها علامات السعادة والفرح، وعلّقت على المقطع قائلة: "كانت دايماً تعلّمني أن أركض وراء أحلامي مهما حصل، واليوم أمي تحقّق أحد أحلامها وتتزوّج وهي في الـ70 من عمرها. فهي قدوتي ومثالي. ملهمة جداً".
إيناس الدغيدي تحتفل بعقد قرانهاوكانت الإعلامية بوسي شلبي قد شاركت من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عدداً من الصور والفيديوهات من حفل عقد قران المخرجة إيناس الدغيدي. وقد سيطرت حالة من البهجة والسعادة على الأجواء. وقد حرَصت بوسي شلبي وهالة صدقي على إطلاق الزغاريد أثناء عقد القران؛ تعبيراً عن فرحتهن بصديقتهن. بالإضافة إلى حضور النجوم: يسرا ،إلهام شاهين، جمال إسماعيل، هاني رمزي وزوجته، ودينا وآخرين، والذين حرَصوا على التواجد لمشاركة العروسين فرحتهما.
https://www.instagram.com/p/DPoxDGxjC8s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DPoxDGxjC8s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DPoxDGxjC8s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وقد أطلّت المخرجة إيناس الدغيدي بإطلالة رقيقة، مزجت بين الأناقة والبساطة؛ حيث ارتدت فستاناً أبيض قصيراً من الساتان، ذا أكمام طويلة مطرّزة منسدلة من على كتفيها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة الويفي البسيطة، مع اعتماد مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.
https://www.instagram.com/p/DPpcjbZCGjO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DPpcjbZCGjO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DPpcjbZCGjO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
اطلعي على تامر حبيب في حالة نفسية سيئة بسبب إيناس الدغيدي: كلامها تم تحريفه
إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها لهذا السبب!وكانت المخرجة إيناس الدغيدي قد شاركت في وقت سابق من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جمعتها مع زوجها رجل الأعمال أحمد عبدالمنعم؛ مؤكدة من خلالها خبر الزواج، ومعلنة إلغاءها الاحتفال بالزفاف؛ نظراً لحملات التنمُّر التي تعرّضت لها. وعلّقت على الصورة قائلة: "أصدقائي الغاليين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا".
وأكملت إيناس الدغيدي موضحةً السبب في عدم إقامتها حفل زفاف؛ قائلة: "ولكن للأسف تحوّل هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمُّر لمعنى جميل في الحياة. ولا أنسى بند التطفُّل الذي جاء من كلّ مكان".
وتابعت الدغيدي: "ولذلك قررتُ أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا، وأن نكتفي بالعائلة فقط، لكم أصدقائي كل المحبة. ولنا لقاء سري، إن شاء الله. ولن يعرفه الحاسدون والحاقدون. وعقبال عندكم يا حبايب. إيناس أحمد".
https://www.instagram.com/p/DOyp5aDD_oa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DOyp5aDD_oa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DOyp5aDD_oa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
زيجات إيناس الدغيديوتعَد هذه الزيجة هي الثانية للمخرجة إيناس الدغيدي؛ حيث تزوّجت للمرة الأولى من طبيب مصري شهير يُدعى نبيل معوض، وأنجبت الدغيدي ابنتها الوحيدة حبيبة من زوجها الأول، إلا أنها انفصلت عنه بعد 30 عاماً من الزواج، وأكّدت أن سبب الانفصال هو الملل الزوجي، لكن مازالت علاقتهما يسودها الود والاحترام.
وتُعَد إيناس الدغيدي واحدة من أبرز المخرجات في السينما المصرية والعربية، واشتُهرت بآرائها الجريئة وأعمالها المثيرة للجدل، إلى جانب حضورها الإعلامي البارز. ومن أبرز أعمالها: "عفواً أيها القانون، لحم رخيص، مذكرات مراهقة، الباحثات عن الحرية"، وغيرها من الأفلام المختلفة.
قد يعجبكِ نجمات دخلن عش الزوجية بعد عمر الـ50: رانيا يوسف بينهن
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».