العودة المنتظرة لـ”السلم والثعبان”… البوستر الأول يكشف ملامح الجزء الثاني

كشفت الشركة المنتجة لفيلم “السلم والثعبان.. لعب عيال”، عن البوستر الرسمي الأول للعمل، استعدادًا لعرضه المرتقب في صالات السينما خلال شهر نوفمبر المقبل لعام ٢٠٢٥.

ونشرت الشركة المنتجة، البوستر الرسمي للفيلم، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت أيادي متشابكة فوق لوح لعبة “السلم والثعبان”، مع تعليق “اللعبة هتبتدي”.

وكان “عمرو يوسف” قد أكد في تصريحات إعلامية أن العمل ليس جزءًا ثانيًا للفيلم الذي تمّ تقديمه بنفس الاسم منذ سنوات لكنه فقط ينتمي لسلسة افلام تتشابه فقط في الاسم مثل سلسلة “جيمس بوند” مثلاً.

الفيلم من إخراج طارق العريان وهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الإنسانية من تأليف احمد حسني ويشارك في بطولته عدد من الممثلين أبرزهم: اسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، آية سليم وغيرهم ويُعد هذا التعاون الرابع بين يوسف والعريان بعد ثلاثيّة “اولاد رزق”.

الجدير ذكره أن موقع “الخليج 365”، كان قد انفرد في شهر يناير الماضي بخبر إعلان المخرج المصريّ طارق العريان عن تصوير جزء جديد من فيلم “السّلم والثّعبان” من بطولة عمرو يوسف ومنّة شلبي، جاءت المفاجأة مؤخّرًا على لسان طارق العريان نفسه، إذ كشف لموقعنا، عن أنّ أسماء جلال حلّت بديلة لمنّة شلبي في بطولة العمل إلى جانب عمرو يوسف.

وللاستيضاح حول سبب غيابها عن الفيلم، أكّدت منّة شلبي في لقاء خاصّ مع الخليج 365”، على هامش العرض الخاصّ للجزء الثّاني من فيلم “هيبتا”، أنّها لن تخوض في تفاصيل فيلم “السّلم والثّعبان ٢” احترامًا لزميلتها الّتي تقوم بالبطولة حاليًّا، مشدّدة على أنّ “الأفلام ملك لمن ينفّذها وليس لمن كان مرشّحًا لها”.

وأشارت “شلبي”، إلى أنّ اختلافًا في وجهات النّظر كان وراء عدم مشاركتها في العمل، مؤكّدةً احترامها الكبير للقيّمين عليه وتمنّت لهم النّجاح الكبير في التّجربة الجديدة.

نشير أنّ فيلم “السّلم والثّعبان”، بنسخته الأولى صدر عام ٢٠٠١، من بطولة هاني سلامة وحلا شيحة ومن إخراج طارق العريان.