براد بيت يتّخذ قراره الكبير مع حبيبته إيناس دي رامون

كشف مصدر لمجلّة “بيبول” أنّ الممثّل براد بيت (واحد وستّون عامًا) وحبيبته مصمّمة المجوهرات إيناس دي رامون (اثنان وثلاثون عامًا) الّتي تربطه بها علاقة منذ ثلاث سنوات، قد انتقلا رسميًّا للعيش معًا في منزل جديد، في خطوة جديدة بعلاقتهما.

وقال المصدر: “براد يشرك إيناس في كلّ خططه للسّفر، وعندما يكونان في المنزل، يستمتعان بالاسترخاء معًا. إنّهما بالفعل يحوّلان منزلهما إلى بيتٍ حقيقيّ مفعم بالدّفء.”

ويرتبط الثّنائي منذ عام ٢٠٢٢، لكنّهما ظهرا رسميًّا على السّجّادة الحمراء للمرّة الأولى خلال مهرجان البندقيّة السّينمائيّ عام ٢٠٢٤. وخلال هذا العام، رافقت دي رامون بيت في معظم جولاته التّرويجيّة لفيلم Formula One المستوحى من عالم سباقات الفورمولا.

وأضاف مصدر آخر: “هما أسعد ممّا كانا في أيّ وقت مضى، وعلاقتهما تسير بقوّة.” وتابع: “براد يعيش حالة من السّعادة والحبّ الكبير، وهما يخطّطان فعلاً للمستقبل معًا.”

وبعد ظهور دي رامون إلى جانب بيت في العرض العالميّ الأوّل للفيلم في مدينة نيويورك في يونيو الماضي، كشف مصدر آخر أنّ بيت “كان سعيدًا جدًّا بوجودها إلى جانبه”، مضيفًا: “هي بعيدة تمامًا عن الدّراما، داعمة جدًّا، وعلاقتهما مستقرّة جدًّا.”

وفي أغسطس، وبعد وفاة والدة بيت، جين إيتا بيت، عن عمر ناهز الأربعة والثّمانين عامًا، أوضح مصدر أنّ دي رامون “كانت الدّاعم الأكبر له خلال فترة الحزن”. وتابع: “هي حريصة على أن تكون إلى جانبه، وبراد يسمح لها بأن تلعب هذا الدور في حياته.”

وتأتي هذه المرحلة الجديدة في علاقة بيت ودي رامون بعد أن أكّدت People أنّ النّجم الحائز الأوسكار باع منزله في لوس أنجلوس خلال شهر أغسطس. وكان قد اشتراه عام ٢٠٢٣ مقابل ٥.٥ ملايين دولار، ثم باعه بعد عامَين فقط في صفقة خاصّة.

يُذكر أنّ المنزل الواقع في حيّ لوس فيليز تعرّض للسّطو في يونيو، بينما كانت عمليّة البيع جارية بالفعل.