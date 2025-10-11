مسلسلات رمضان 2026 .. ريهام حجاج تشارك بمسلسل توابع

تكرار التجربة مع شركاء النجاح

مشاركة درامية ناجحة في رمضان الماضي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 01:03 صباحاً - انضمت الفنانةلقائمة النجوم المشاركين بالمارثون الرمضاني المقبل 2026، من خلال مسلسل يحمل اسم "توابع"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالأحداث والمواقف الغامضة، وسوف تشاركها في بطولة العمل النجمة، ومن المنتظر الإعلان عن باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة استعدادًا لبدء التصوير.والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، ليعود الثلاثي للتعاون من جديد وذلك بعد النجاح الذين حققوه خلال موسم دراما رمضان الماضي 2025 بمسلسل "أثينا"؛ والذي دارت أحداثه في أجواء درامية غامضة.جدير بالذكر أن الفنانة، كانت لها مشاركة مميزة في موسم دراما رمضان الماضي بعنوان" أثينا"، الذي تدور أحداثه حول مراسلة صحفية تُدعى" نادين"، وهي الشخصية التي تقدمها ريهام حجاج، التي تواجه عالم الدارك ويب Dark web؛ حيث تظهر بدور مراسلة صحفية تكتشف محاولة شقيقتها الطالبة الجامعية الانتحار؛ لتبدأ ريهام في البحث وراء الأمر وتصل إلى شبكة الدارك ويب Dark web أو "الإنترنت المظلم" التي تدفع الفتيان والفتيات إلى الانتحار؛ لتدخل في صراعات ومعارك مع توالي الأحداث.مسلسل "أثينا" من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب ريهام حجاج كل من سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، جنا الأشقر، علي السبع، جيدا منصور وعدد آخر من الفنانين الشباب.قد يعجبكم رسالة غامضة من ريهام حجاج تثير الجدل.. هل قصدت أحمد السقا ومها الصغير؟!

