فن ومشاهير

مسلسلات رمضان 2026 .. ريهام حجاج تشارك بمسلسل توابع

0 نشر
0 تبليغ

مسلسلات رمضان 2026 .. ريهام حجاج تشارك بمسلسل توابع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 01:03 صباحاً - انضمت الفنانة ريهام حجاج لقائمة النجوم المشاركين بالمارثون الرمضاني المقبل 2026، من خلال مسلسل يحمل اسم "توابع"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالأحداث والمواقف الغامضة، وسوف تشاركها في بطولة العمل النجمة أسماء أبو اليزيد، ومن المنتظر الإعلان عن باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة استعدادًا لبدء التصوير.

تكرار التجربة مع شركاء النجاح

والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، ليعود الثلاثي للتعاون من جديد وذلك بعد النجاح الذين حققوه خلال موسم دراما رمضان الماضي 2025 بمسلسل "أثينا"؛ والذي دارت أحداثه في أجواء درامية غامضة.

مشاركة درامية ناجحة في رمضان الماضي 2025

جدير بالذكر أن الفنانة ريهام حجاج، كانت لها مشاركة مميزة في موسم دراما رمضان الماضي بعنوان" أثينا"، الذي تدور أحداثه حول مراسلة صحفية تُدعى" نادين"، وهي الشخصية التي تقدمها ريهام حجاج، التي تواجه عالم الدارك ويب Dark web؛ حيث تظهر بدور مراسلة صحفية تكتشف محاولة شقيقتها الطالبة الجامعية الانتحار؛ لتبدأ ريهام في البحث وراء الأمر وتصل إلى شبكة الدارك ويب Dark web أو "الإنترنت المظلم" التي تدفع الفتيان والفتيات إلى الانتحار؛ لتدخل في صراعات ومعارك مع توالي الأحداث.
مسلسل "أثينا" من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب ريهام حجاج كل من سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، جنا الأشقر، علي السبع، جيدا منصور وعدد آخر من الفنانين الشباب.
https://www.instagram.com/p/DF3JMhLIGGL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DF3JMhLIGGL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DF3JMhLIGGL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading


قد يعجبكم رسالة غامضة من ريهام حجاج تثير الجدل.. هل قصدت أحمد السقا ومها الصغير؟!

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا