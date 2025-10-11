مسلسلات رمضان 2026.. معتصم النهار وباميلا الكيك يجتمعان في لوبي الغرام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 01:03 صباحاً - سيكون المشاهدون على موعد مع ثنائية جديدة تجمع للمرة الأولى النجمين معتصم النهار وباميلا الكيك اللذين سيطلّان في شهر رمضان المبارك المقبل 2026 بمسلسل "لوبي الغرام". ويندرج المسلسل ضمن فئة الكوميديا الاجتماعية الرومانسية. وهو نوع محبب لدى الجمهور الذي بات يفتقد مثل هذه النوعية من الأعمال في الآونة الأخيرة.

جمال سنان: انتظرونا بعمل اجتماعي كوميدي مع النجم الصديق معتصم النهار



مسلسل "لوبي الغرام" الذي سينطلق تصويره قريبًا سيضمّ بالإضافة للنجمين معتصم النهار وباميلا الكيك، مجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين سيكشف عنهم في الأيام المقبلة كذلك كل التفاصيل الأخرى المتعلقة بالعمل. وهو من إنتاج شركة إيغل فيلمز وتأليف كتابة وسيناريو وحوار: منة فوزي وجيمي بو عيد وإخراج: جو بو عيد.

وكان المنتج جمال سنان صاحب شركة "إيغل فيلمز" أعلن عن اسم المسلسل الرمضاني "لوبي الغرام" بالاضافة لإعلانه عن قيام الفنانين معتصم النهار وباميلا الكيك ببطولته، من خلال منشورين منفصلين شاركهما عبر حسابه على إنستغرام وحسابي كل من معتصم وباميلا على إنستغرام.

فنشر جمال سنان صورًا من مكتبه جمعته بالفنان معتصم النهار وهما يوقّعان على عقد العمل. وعلق جمال سنان على الصور " لوبي الغرام.. رمضان ٢٠٢٦ انتظرونا بعمل اجتماعي كوميدي مع النجم الصديق معتصم النهار نص رايتبلز Writablesكتابة وسيناريو وحوار: منة فوزي وجيمي بو عيد إخراج: جو بو عيد وإنتاج ‪‪".eaglefilmsprod‬‬

https://www.instagram.com/p/DPmGzInCA57/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPmGzInCA57/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPmGzInCA57/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

باميلا الكيك بطلة مسلسل "لوبي الغرام" لرمضان 2026

كذلك شارك جمال سنان صورًا أخرى عبر حسابه على إنستغرام من توقيع العقد على المسلسل مع الفنانة باميلا الكيك وشاركها معها عبر حسابها على إنستغرام. وبالاضافة لصورة جمعتهما مع مخرج العمل جو بو عيد. وعلق جمال سنان على الصور " لوبي الغرام.. رمضان ٢٠٢٦ انتظرونا مع النجمة الصديقة باميلا الكيك من جديد.. قريباً في عمل اجتماعي كوميدي نص رايتبلز Writables كتابة وسيناريو وحوار: منة فوزي وجيمي بو عيد إخراج: جو بو عيد".

فور مشاركة جمال سنان الإعلان عن مسلسل "لوبي الغرام" وبطليه معتصم النهار وباميلا الكيك انهالت التعليقات المهنئة. وكانت الفنانة ماغي بو غصن من أبرز المهنئين بالاضافة للفنانين رولا بقسماتي وماريلين نعمان وريان حركة وأيمن عبد السلام وطلال مارديني وغيرهم.

View this post on Instagram A post shared by Jamal Sannan - جمال سنان (@jamalsannanofficial)

معتصم النهار في مسلسل "نفس"

وكان معتصم النهار قد أطلّ في رمضان الفائت بمسلسل "نفس" حيث تقاسم دور البطولة مع النجمة اللبنانية دانييلا رحمة، والنجم السوري عابد فهد بمشاركة العديد من النجوم اللبنانيين والسوريين. مسلسل "نفس" من تأليف إيمان السعيد، وإخراج إيلي السمعان، يدور العمل حول قصة حب معقدة، أطرافها امرأة عمياء ورجلان أحدهما أحبته لكن الظروف فرقتهما، والآخر احتضنها وأحبها وتحوّل إلى عرّاب لها في مشوارها الفني، إلى حين عودة حب الماضي مجدداً. عندها تنقلب الأمور رأساً على عقب.

باميلا الكيك في مسلسل "آسر"

أما الفنانة باميلا الكيك فأطلت مؤخرًا بدور حياة المليئ بالتناقضات في المسلسل اللبناني السوري المشترك "آسر" المعرّب عن المسلسل التركي "إيزيل". وينتمي مسلسل "آسر" الذي كتبته بنسخته العربية رغداء الشعراني إلى الدراما التشويقية، ويتناول قصّة ثلاثة أصدقاء تتحول علاقتهم إلى صراع. فبعد اكتشاف مجد خيانة حبيبته وأصدقائه له، يجد نفسه خلف القضبان. لكنه يصمم على عدم الهزيمة والاستسلام. فيظهر في حياتهم مجددًا بملامح جديدة وهوية مختلفة بإسم آسر الذي يقرر العودة لهدف واحد ألا وهو الانتقام.

ويضم العمل مجموعة من الممثلين، منهم: باسل خياط، باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، لجين إسماعيل، نادين خوري، مجدي مشموشي، عباس النوري، وزهير عبد الكريم وكارمن لبس، ولونا بشارة، وطلال مارديني، وريام كفارنة، وسلطان ديب، وبيار داغر، وإيهاب شعبان، وميخائيل صليبي، وريم خوري، وورد عجيب وغيرهم.

