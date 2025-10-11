قطر: نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بغزة "مسؤولية جماعية"

القاهرة - كتب محمد نسيم - عقّب رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، على دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة " حماس " وإسرائيل حيّز التنفيذ، والذي لعبت الدوحة دور الوساطة فيه بجانب مصر وتركيا.

وأكّد رئيس الوزراء القطري، في تدوينة نشرها عبر منصة إكس، أن نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ، "مسؤولية جماعية".

وقال بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده "لن تدخر جهدا" بتقديم واجبها الإنساني والدبلوماسي تجاه الفلسطينيين، وذلك مع دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيّز التنفيذ.

وذكر أنه "مع دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، نؤكد أن دولة قطر لن تدخر جهدا، بما يعكس واجبها الإنساني والتاريخي والدبلوماسي، تجاه الأشقاء الفلسطينيين والمنطقة".

وأكد أن "نجاح هذه المرحلة مسؤولية جماعية لضمان تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام والاستقرار" في المنطقة.

وصدقت الحكومة الإسرائيلية رسميًا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وذلك عقب انعقادها ليل الخميس - الجمعة، بعد جلسة للكابينيت، ووصول المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، واجتماعهما برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو .

المصدر : عرب 48