تصفيات مونديال 2026: فوز ألمانيا على لوكسمبورغ برباعية نظيفة

الرياص - اسماء السيد - برلين : حققت المانيا فوزا عريضا على جارتها المتواضعة لوكسمبورغ منقوصة العدد بنتيجة 4 0 ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة الى مونديال لكرة القدم 2026.

وسجل ديفيد راوم (12) وجوزوا كيميش (21 من ركلة جزاء و51) وسيرجي غنابري (48) الاهداف.

وتصدرت ألمانيا ترتيب المجموعة مستغلة خسارة سلوفاكيا امام ايرلندا الشمالية 0 2 لكن المنتخبات الثلاثة تملك 6 نقاط في نهاية الجولة الثالثة.

وكانت ألمانيا استهلت مشوارها في التصفيات بأسوأ طريقة ممكنة بتلقيها خسارة صادمة امام سلوفاكيا 0 2 قبل ان تستعيد توازنها على حساب ايرلندا الشمالية 3 1 في الجولة الثانية.

وظنت ألمانيا انها افتتحت التسجيل مبكرا عن طريق جناح بايرن ميونيخ غنابري لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل (4).

وجاء هدف السبق عن طريق راوم من ركلة حرة مباشرة (12).

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المانيا اثر لمسة يد على ديرك كارسون وطرده، ليسدد قائد المانيا كيميش الركلة بنجاح (21).

واضاع مهاجم نيوكاسل الجديد نيل فولتيماده فرصة تسجيل الهدف الثالث عندما اهدر انفرادا بالحارس اللوكسمبورجي أواخر الشوط الأول.