تعاون غير مسبوق بين مهرجان الجونة ونتفليكس لعرض فيلم “فرانكشتاين”

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن شراكة غير مسبوقة مع منصة نتفليكس، لتقديم عرض خاص للفيلم الروائي المنتظر “فرانكشتاين” للمخرج الحائز على الأوسكار غييرمو ديل تورو، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان، التي تُقام في الفترة من ١٦ إلى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥.

يمثل هذا التعاون لحظة فارقة في مسيرة المهرجان، كونه أول تعاون رسمي مع إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمات البث الترفيهي لعرض فيلم روائي ضمن برنامج المهرجان، ما يعكس التزام الجونة السينمائي الدائم بجلب سينما عالميّة، عالية الجودة، وواسعة التأثير إلى جمهور المنطقة العربية.

يصل “فرانكشتاين” إلى الجونة بعد عرضه العالمي الأول الذي أثار صدى واسعًا في مهرجان البندقية السينمائي (Biennale)، حيث حصد إشادات نقدية كبيرة، وتُوّج بعاصفة من التصفيق المتواصل عقب عرضه. في هذه النسخة، يُقدّم غييرمو ديل تورو معالجة بصرية آسرة رواية ماري شيلي الخالدة، من بطولة أوسكار آيزاك في دور فيكتور فرانكشتاين، وجاكوب إلوردي في دور المسخ، ليُعيد إحياء تراجيديا الخلق والنبذ في ملحمة تتقاطع فيها الرهبة بالتأمل.

يعكس هذا التعاون تطور الشراكة بين مهرجان الجونة السينمائي مع نتفليكس، التي تقدم هذا العام من خلال منتدى سيني جونة ورشة العمل الاحترافية “إيڤر آفتر”.. حكاية ما بعد النهاية (Ever After: Developing a Series) التي تمتد على مدار ثلاثة أيام وتُخصص لكُتّاب السيناريو والمنتجين والمخرجين المحترفين، بجانب كونها المرة الأولى التي تمتد فيها هذه الشراكة لتشمل عرضًا رسميًا لفيلم روائي طويل ذا حضور عالمي. يفخر مهرجان الجونة السينمائي بشقّ هذا المسار الجديد مع نتفليكس، إذ يُجسّد فيلم فرانكشتاين لغييرمو ديل تورو نموذجًا حيًّا للسينما الرفيعة والمنتظرة، ويُعد تأمين عرضه في مهرجان الجونة مكسبًا حقيقيًا لجمهور المهرجان.

تنفرد الجونة بعرض أول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب كونه واحدًا من العروض المحدودة للفيلم على مستوى العالم قبل انطلاقه على منصة نتفليكس يوم ٧ نوفمبر.