أكين أكينوزو وأوزجان دنيز في أوّل مسلسل تركيّ يُنتج بالكامل بالذّكاء الاصطناعيّ

تستعدّ شركة الإنتاج Vitpepper Studios للكشف عن عمل فريد من نوعه بعنوان “Tesseract” وهو أوّل مسلسل تركيّ يُنتج بالكامل باستخدام تقنيّات الذّكاء الاصطناعيّ.

يتناول المسلسل قصّة أم ضاعت بين العوالم البديلة أثناء بحثها عن طفلها المفقود، إذ ستكون بطلة المسلسل والشّخصية المحوريّة “لايلا” ممثّلة افتراضيّة مولّدة بالذّكاء الاصطناعيّ، وليست ممثّلة حقيقيّة.

كما سيشارك في العمل النّجمان المعروفان، أوزجان دنيز وآكين أكينوزو، لكن بصورتَيهما وصوتَيهما الّتي تمّ استنساخها باستخدام الذّكاء الاصطناعيّ.

سيلعب أوزجان دور زعيم دولة محتلّة، فيما يلعب آكين دور “مخترق” (قرصان) متمرّد.

المسلسل أُنتج باللغة الإنجليزيّة ليصل إلى العالميّة ويتألّف من ستّ حلقات قصيرة، تتراوح مدّة كلّ حلقة بين سبع وتسع دقائق. من المقرّر إطلاقه رسميًّا في مهرجان “MIPCOM” بمدينة كان في الثّالث عشر من أكتوبر.