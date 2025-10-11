إلهام شاهين تهنئ إيناس الدغيدي بالزواج: ربنا يسعدكم ويبعد عنكم الحسد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 02:19 مساءً - حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة صديقتها المخرجة إيناس الدغيدي بمناسبة عقد قرانها الذي احتفلت به مؤخراً وسط مجموعة من أصدقائها المقربين.

رسالة إلهام شاهين لإيناس الدغيدي

نشرت إلهام شاهين مجموعة صور من حفل عقد القران عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلقت قائلة: "ألف مبرووووووك لحبيبتي وأختي وصديقة عمري.. ربنا يسعدك إنتي وأحمد، وأتمنى لكم حياة مليئة بالحب والسعادة والخير. ربنا يفرح قلوبكم ويبعد عنكم عيون الحاسدين ويحميكم من كل شر.. بحبكم وفرحانة ليكم جدًا جدًا جدًا."

وفي الصور المتداولة من الحفل، سيطرت حالة من البهجة والسعادة على الأجواء، حيث حرصت بوسي شلبي وهالة صدقي على إطلاق الزغاريد أثناء عقد القران تعبيرًا عن فرحتهما بصديقتهما، بالإضافة إلى حضور النجوم يسرا، إلهام شاهين، جمال إسماعيل، وغيرهم.

إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها لهذا السبب

وكانت المخرجةقد شاركت في وقتٍ سابق من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جمعتها مع زوجها رجل الأعمال أحمد عبد المنعم ؛ مؤكدة من خلالها خبر الزواج، ومعلنة إلغاءها الاحتفال بالزفاف نظرًا لحملات التنمر التي تعرضت لها، وعلقت على الصورة قائلة: "أصدقائي الغالين كنت سعيده بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا".

وأكملت إيناس الدغيدي موضحة السبب في عدم إقامتها حفل زفاف قائلة: "ولكن للاسف تحول هذا الفرح الي موجه من الانتقادات والسخريه من السوشيال ميديا، والتنمر لمعني جميل في الحياه.. ولا انسي بند التطفل الذي جاء من كل مكان".

وتابعت الدغيدي: "ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي علي العايلة فقط، لكم اصدقائي كل المحبه...ولنا لقاء سري باذن الله.. ولن يعرفه الحاسدين والحاقدين وعقبال عندكم ياحبايب.. ايناس احمد".

زيجات إيناس الدغيدي

وتُعد هذه الزيجة الثانية للمخرجة، حيث تزوجت للمرة الأولى من طبيب مصري شهير يُدعى نبيل معوض، وأنجبت ابنتها الوحيدة حبيبة من زوجها الأول، إلا أنها انفصلت عنه بعد 30 عاماً من الزواج، وأكدت أن سبب الانفصال هو الملل الزوجي، لكن مازالت علاقتهما يسودها الود والاحترام.

وتُعد إيناس الدغيدي واحدة من أبرز المخرجات في السينما المصرية والعربية، واشتهرت بآرائها الجريئة وأعمالها المثيرة للجدل، إلى جانب حضورها الإعلامي البارز، ومن أبرز أعمالها: "عفوًا أيها القانون، لحم رخيص، مذكرات مراهقة، الباحثات عن الحرية" وغيرها من الأفلام المختلفة.

