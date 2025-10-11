سوق الكريبتو يخسر 900 مليار دولار مع تراجع سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ 3 أشهر

شهد سوق العملات المشفرة انهيار حاد خلال الساعات الماضية، حيث هبط سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ يوليو، مسجّلا أكبر عملية تصفية يومية تجاوزت 19 مليار دولار، وخسائر سوقية قاربت 900 مليار دولار في ذروتها.

بدأ الأسبوع بمسار صعودي واضح للبيتكوين، حيث تخطى حاجز 124,000 دولار يوم الأحد وواصل ارتفاعه إلى 126,000 دولار يوم الاثنين، مسجلا أعلى مستوى تاريخي.

إلا أن الزخم تراجع تدريجيا، وظلت الأسعار مستقرة نسبيا حول 122,000 دولار حتى مساء الجمعة.

التحول الدراماتيكي جاء بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، اتهم فيها الصين بممارسات تجارية غير نزيهة، معلنا فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية بدءا من 1 نوفمبر.

هذا التصعيد السياسي انعكس فورا على الأسواق، لا سيما في قطاع العملات المشفرة المفرط في المديونية.

في غضون ساعات، تراجع سعر البيتكوين من 122,000 دولار إلى ما دون 101,000 دولار في بعض منصات التداول، و105,000 دولار في أخرى، مسجلا بذلك أدنى سعر له خلال أكثر من ثلاثة أشهر.

وشهدت أكثر من 1.6 مليون صفقة تصفية، في يوم هو الأسوأ من حيث حجم الخسائر في 2025.

رغم محاولة التعافي لاحقا ووصول السعر إلى نحو 112,000 دولار، لا يزال سعر البيتكوين منخفض بأكثر من 8% عن ذروته اليومية.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية إلى 2.235 تريليون دولار، مع هيمنة بلغت 58%.

العملات البديلة تنزف مع البيتكوين:

رغم عنف هبوط البيتكوين، إلا أن الخسائر كانت أشد في سوق العملات الرقمية البديلة.

عملة ADA التابعة لكاردانو تراجعت بأكثر من 65% من ذروتها إلى أدنى مستوى سنوي تحت 0.30 دولار، قبل أن ترتد لمستوى 0.6 دولار.

وشهدت معظم العملات الأخرى انخفاضات مزدوجة الرقم، منها:

ETH بنسبة -11%

XRP بنسبة -12%

SOL بنسبة -16%

DOGE بنسبة -22%

LINK بنسبة -19%

XLM بنسبة -12.6%

SUI بنسبة -21%

الاستثناء الوحيد كانت العملة الرقمية ZEC التي ارتفعت بنسبة 12% لتصل إلى 255 دولار.

بلغت القيمة السوقية المجمّعة للعملات المشفرة في أسوأ لحظات الانهيار إلى نحو 3.3 تريليون دولار، قبل أن تتعافى جزئيا إلى 3.8 تريليون.

إلا أن السوق لا يزال منخفضا بأكثر من 400 مليار دولار مقارنة بيوم أمس الجمعة.

