في يوم ميلاده الـ 83: كيف يحافظ أميتاب باتشان على لياقته البدنية؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 02:19 مساءً - يوم 11 أكتوبر من كل عام، يوافق يوم ميلاد أسطورة السينما الهندية والعالمية النجم أميتاب باتشان، حيث أكمل اليوم عامه الـ 83 وسط مسيرة فنية ومهنية طويلة وناجحة؛ أثبت من خلالها تخطيه الحدود الهندية لينتشر ويُصبح اسمه ذا صيت عالمي.

وعند الحديث عن أميتاب باتشان، نتذكر بطولاته للعديد من أفلام الأكشن التي ارتبط بها جيل الـ 70 والـ 80، وكيف كان مثلاً يُحتذى به في القوة واللياقة البدنية التي لا يزال محتفظاً بها حتى وقتنا هذا، على الرغم من تقدمه في السن. لهذا سنُلقي نظرة على أسرار لياقته البدنية التي تُظهر أن الحفاظ على الصحة والنشاط في أي عمر أمر ممكن.

ما هي أسرار اللياقة البدنية لدى أميتاب باتشان؟

وفقاً لتقرير صادر عن HT، كشفت فريندا ميهتا، مدربة اللياقة البدنية الخاصة بأميتاب باتشان، أن روتين اللياقة البدنية به يتمحور حول عقليته وتمسكه بممارسة الرياضة وتمارين التنفس، حتى وهو في سنٍ متقدمة، وعلى الرغم أيضاً من جدول أعماله المزدحم، هذا بالإضافة لنظام غذائي معين يتبعه، حيث قالت: "إذا كان أميتاب باتشان قادراً على تخصيص وقت لممارسة الرياضة، فالناس العاديون قادرون على ذلك أيضاً، فالعقلية السائدة هي أنه عندما تعلم أن شيئاً ما مفيد لك، فافعله فوراً. الأمر لا يتعلق بالراحة، ولا يتعلق بقلة الوقت. إذا كان السيد باتشان قادراً على تخصيص وقت لممارسة الرياضة، فالناس العاديون قادرون بالطبع على تخصيص وقت لممارسة الرياضة".

وأضافت: "جلساتي مع أميتاب باتشان تتمحور بشكل أكبر حول تمارين التنفس. نبدأ بتمارين التنفس الأساسية، ثم ننتقل إلى تمارين البرانايام وتمارين اليوغا الأساسية".

أسرار النظام الغذائي لأميتاب باتشان

من خلال مدونته على الإنترنت، كشف أميتاب باتشان أن نظامه الغذائي قائم على التنوع وضبط النفس، فهو يبدأ يومه بأوراق الريحان، ثم يتناول فطوراً يتكون من أشياء مثل ماء جوز الهند، مخفوقات البروتين، اللوز، والعصيدة. ومن بين مأكولاته المفضلة الأخرى التمر وعصير عنب الثعلب، اللذيْن يوفران له صباحاً متوازناً غذائياً من البروتينات والمكسرات.

أفضل أفلام أميتاب باتشان الكوميدية

على الرغم من أن نجم بوليوود معروف عن أدواره الأكشن والقوة، إلا أن البعض منها لم يخلُ من الكوميديا، ليكشف النجم عن وجهٍ آخر له بعيداً عن الجدية؛ استطاع من خلاله الخروج من عباءة الرجل الخارق.

فيلم Chupke Chupke

تدور أحداث الفيلم حول سوليخا المُعجبة بذكاء صهرها راغافيندرا. فيقرر زوجها باريمال خوض التحدي وخداع راغافيندرا، فيعمل سائقاً لديه.

الفيلم من بطولة دارميندرا، شارميلا طاغور، وأميتاب باتشان، ومن إخراج هريشيكيش موخيرجي.

فيلم Bade Miyan Chote Miyan

يروي الفيلم قصة أرجون وبيري موهان اللذيْن يعملان كشرطييْن معاً. تبدأ المشاكل عندما يرتكب لصان يشبهان أرجون وبيري، جرائم، مما يضعهما في مواجهة أمنية.

الفيلم من بطولة أميتاب باتشان، غوفيندا، ورافينا تاندون، ومن إخراج ديفيد داوان.

فيلم Namak Halaal

يروي الفيلم قصة أرجون سينغ الذي نشأ في كنف جده، وعندما يكبر ينتقل إلى المدينة؛ بحثاً عن وظيفة وحياة جديدة. وفي المدينة، التقى بهايرون، الذي ساعده في العثور على وظيفة كمغنٍ في فندق خمس نجوم يملكه راجا.

الفيلم من بطولة وحيدة رحمن، أميتاب باتشان، وشاشي كابور، ومن إخراج براكاش ميهرا.

فيلم Hera Pheri

ينقل الفيلم علاقة صداقة تربط أجاي وفيجاي، لكنهما ينفصلان عندما يكتشفان أسراراً عن ماضيهما.

الفيلم من بطولة أميتاب باتشان، فينود خانا، وسايرا بانو، ومن إخراج براكاش ميهرا.

فيلم Satte Pe Satta

يتزوج الابن الأكبر بين سبعة أشقاء، الذين يديرون مزرعة عائلية معاً، من ممرضة جميلة، مما يلهم إخوته الريفيين أن يحذوا حذوه.

الفيلم من بطولة أميتاب باتشان، هيما ماليني، ورانجيتا كور، وهو من إخراج راج إن سيبي.

