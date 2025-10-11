لجان مقاومة الفاشر : المليشا تستخدم غازات أو مواد كيميائية محرّمة دوليا ” من أراد الخروج فليخرج ومن أراد البقاء فليبقي “

- 1/2
الي شعبنا إلى أهلنا من النساء والأطفال وكبار السن الان لدينا اكثر من 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال يعانون من ضيق تنفّس حاد وغثيان متكرر وما يرجّح استخدام غازات أو مواد كيميائية محرّمة دوليا ، في هذا الوقت العصيب ونحن تحت قصف لا يفرّق بين صغير وكبير ولا مركز إيواء ولا مسجد ولا بين مأوى وساحة قتال نقولها بقلوب دامية وضمائر حية
” من أراد الخروج فليخرج، ومن أراد البقاء فليبقي ”
فنحن لا نملك لكم ضمانات أمان لا في البقاء ولا في الرحيل فالسماء نار والأرض تضيق والعدو لا يعرف الرحمة . وأخيرا نؤكد أما نحن ومن بقي معنا ، سنبقى ونقاوم هذا الجبروت حتى آخر رمق لن نترك الأرض ولن نركع حتى لو لم يبقي معنا إلا التراب والشهادة ، سنظل نحمل في صدورنا ما تبقّى من نبض لهذا الوطن ونكتب بدمنا سطور العزة ، أما أنتم فاصنعوا قراركم، ونحن نُدرك حجم الألم ولكننا نُدرك أيضا قيمة الصمود .
حسبنا الله ونعم الوكيل ، وعاشت المقاومة.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
