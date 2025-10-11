النرويج تلعب مع إسرائيل وتطالب بمنعها وتتبرع لعدوها !

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أوسلو: من المتوقع أن يشارك الآلاف في مظاهرة ضد إسرائيل في أوسلو بالنرويج يوم السبت قبل مباراة كرة قدم هامة ضمن تصفيات كأس العالم بين المنتخبين الإسرائيلي والنرويجي والتي طغت عليها الحرب في غزة.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية فإن المباراة التي ستقام مساء السبت ستكون "الحدث الرياضي الأكثر تأمينا في النرويج منذ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1994".

وذكر التقرير أن "إجراءات مكافحة الإرهاب كانت مطبقة في جميع أنحاء أوسلو"، وأن الشرطة فرضت منطقة حظر جوي فوق الملعب، وأن المشجعين من كلا البلدين مُنعوا من الجلوس في المقاعد القريبة من الملعب.

وقد وصلت التوترات إلى مستويات عالية بشكل خاص في ضوء انضمام الاتحاد النرويجي لكرة القدم مؤخراً إلى دعوات منع الفرق الإسرائيلية من المشاركة في المسابقات الدولية بسبب تصرفات إسرائيل في الحرب في غزة.

عائدات المباراة لمصلحة غزة

وأعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم، الذي ربما كان الاتحاد الأوروبي الأكثر صخبا في معارضته لمشاركة إسرائيل في كرة القدم الدولية، قبل المباراة أن جميع العائدات سوف يتم التبرع بها لعمل منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات من الإسرائيليين.

وقال الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم "سيكون من الجميل لو تم توجيه جزء من المبلغ لمحاولة إيجاد إدانة من الاتحاد النرويجي لكرة القدم لمذبحة السابع من أكتوبر (تشرين الأول) التي أودت بحياة المئات من المواطنين والأطفال الإسرائيليين"، في إشارة إلى الهجمات التي قادتها حماس في عام 2023 والتي أشعلت الحرب في غزة.

كان من المقرر أن يصوت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على حظر مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية، لكنه قرر تأجيل القرار هذا الأسبوع بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقالت ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، بعد الإعلان إن الجهود المبذولة لاستبعاد إسرائيل "ليست محاولة لحظر إسرائيل، بل تتعلق بنظام قائم على القواعد".

قالت: "كغيرنا، نحن سعداء جدًا باتفاق السلام. الأهم من اللعبة هو توقف القصف وعودة الرهائن إلى ديارهم".

قالت: "عندما نتحدث عن العقوبات، فإننا نتحدث عن انتهاكات قانون الفيفا. يجب أن يكون هذا نقاشًا مستمرًا"، في إشارة واضحة إلى دعوات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المستمرة، والتي سبقت حرب غزة، لاتخاذ الفيفا إجراءات ضد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم لضمه فرقًا من مستوطنات الضفة الغربية إلى دورياته.

امنعوا اسرائيل من كرة القدم الدولية

وفي حين لم يكن الاتحاد النرويجي لكرة القدم يفكر في مقاطعة المباراة، كان الناشطون في البلاد يطالبون باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد إسرائيل.

قالت لين الخطيب، رئيسة لجنة فلسطين في النرويج، لصحيفة الغارديان: "لا ينبغي إدراج إسرائيل في الساحة الدولية لكرة القدم عندما تنتهك القانون الدولي وتمنع لاعبي كرة القدم الفلسطينيين من اللعب".

قالت: "لن نُعكر صفو المباراة، نريد فوز النرويج. سنحتج، ولكن بعد هذه المباراة ستكون هناك مباريات أخرى لفرق الشباب أو في المسابقات الأوروبية. يجب عليهم رفض استقبال إسرائيل لفرق كرة القدم النرويجية".

منظمة الخطيب ستقود مسيرة الاحتجاج في أوسلو.

إيطاليا أيضاً تعيش التوتر

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد المباراة ضد إسرائيل يوم الثلاثاء في مدينة أوديني احتجاجات جماهيرية وإجراءات أمنية مشددة. وقد وضعت مدينة أوديني الإيطالية الشمالية تدابير أمنية استثنائية، وتعهدت لجنة فلسطين-أوديني المنظمة للاحتجاج بمواصلة خططها للمسيرة على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا في غزة.

وقال متحدث باسم المجموعة لرويترز "مطالبنا تظل دون تغيير"، ووصف المباراة بأنها "لعبة العار". وأضافوا: "نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، من أجل حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وحقه في العيش بحرية من الاحتلال، في غزة وفي جميع أنحاء فلسطين. ولن يتوقف ضغطنا إلا بتحرر الشعب الفلسطيني بالكامل".

أصدرت بلدية أوديني عددًا من القيود يوم الجمعة، مع إغلاق الطرق وتقييد مواقف السيارات بدءًا من يوم السبت، وتقوم بتركيب حواجز خرسانية في منطقة الملعب لإنشاء مناطق أمنية.

يُحظر تقديم الطعام والشراب في حاويات زجاجية أو سيراميكية أو معدنية في يوم المباراة، ويجب إزالة جميع الأثاث الخارجي من المؤسسات العامة الخارجية.

وحدد المرصد الوطني للأحداث الرياضية أعلى مستوى خطورة للعبة، وقالت محافظة أوديني، وهي سلطة حكومية، إن المسيرة قد تمثل فرصة للتسلل من قبل الجماعات العنيفة.

ويقول منظمو المسيرة إنهم لا ينوون منع المباراة من المضي قدما، حيث تجري الاحتجاجات بعيدا عن الملعب، ولكن قد تحدث مظاهرات أخرى.

وكان رئيس بلدية أوديني ألبرتو فيليس دي توني قد دعا إلى تأجيل المباراة، ولكن مع محاولات إيطاليا اليائسة لتجنب الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، فإن بطل العالم أربع مرات لا يخطط للمخاطرة بعدم اللعب.

وبحلول يوم الاثنين، تم بيع 4 آلاف تذكرة فقط للمباراة التي ستقام على ملعب فريولي الذي يتسع لـ25 ألف متفرج.

ورحب لاعب خط الوسط الإيطالي برايان كريستانتي، الذي نشأ على بعد أقل من ساعة بالسيارة من أوديني، بجهود السلام.

قال كريستانتي: "نحن جميعًا سعداء. هذا ما أردناه. نأمل أن يكون ملعب أوديني ممتلئًا. فنحن بحاجة إلى جماهيرنا. يمكنهم منحنا دفعة معنوية إضافية."