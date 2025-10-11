قتلى جراء هجوم إرهابي على الجيش في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - شن إرهابيون هجوما على قاعدة عسكرية في شمال نيجيريا، مستخدمين قنابل وطائرات مسيّرة وفخخوا طريقا رئيسية، ما أسفر عن مقتل سبعة جنود وإصابة آخرين، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية اليوم السبت.

وهاجم الإرهابيون، القاعدة العسكرية في قرية "نغامدو"، على بعد نحو مئة كيلومتر من مدينة مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، فجر أمس الجمعة، مستخدمين قذائف صاروخية وطائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات.

وقال ضابط في الجيش "خسرنا سبعة جنود في الهجوم المنسّق الذي نفذه إرهابيو التنظيم". ودُمّرت أربع آليات عسكرية في العملية، بحسب مصدر عسكري ثان أكد الحصيلة نفسها.

وأفاد تقرير عسكري بأن ستة جنود قُتلوا وأُصيب ستة آخرون في الهجوم.

وأعلنت قيادة الجيش النيجيري حصيلة أقل، إذ قالت إن أربعة جنود فقط قُتلوا وإن القوات صدّت المهاجمين بمساندة تعزيزات من قاعدة قريبة.

وأدّى الهجوم إلى "إغلاق مؤقت" للطريق السريع الرابط بين مايدوغوري وداماتورو، عاصمة ولاية يوبي المجاورة، بهدف إزالة المتفجرات التي زرعها المسلحون، وفق الجيش.