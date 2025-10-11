براد بيت وإينيس دي رامون يخططان لمستقبلهما سوياً

براد بيت وإينيس دي رامون يعيشان سوياً بمنزل جديد

إينيس دي رامون تدعم براد بيت عقب وفاة والدته

القبض على المشتبه بهم في سرقة منزل براد بيت

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 08:15 مساءً - قرر كلٌّ من النجم العالميوحبيبتهبعد علاقة حب جمعتهما سوياً منذ ثلاث سنوات، أن يخطوا خطوة جديدة في علاقتهما.وكان مصدرٌ قد أكّد لـ"People" أن النجم براد بيت البالغ من العمر 61 عاماً، وحبيبته إينيس دي رامون البالغة من العمر 32 عاماً، يعيشان خلال الفترة الحالية معاً بشكل كامل، وقد انتقلا إلى منزل جديد.وأضاف المصدر، أن براد بيت يُشرك إينيس في جميع خطط سفره، وحينما يكونان في المنزل، يجلسان سوياً في محاولة منهما لجعل المنزل بيتاً حقيقياً.وكان النجم العالمي براد بيت قد ارتبط بحبيبته إينيس دي رامون منذ عام 2022، ولكنهما لم يظهرا على السجادة الحمراء إلا في مهرجان فينيسيا السينمائي دورة عام 2024.وقد أكّد أحد المصادر، أنهما يعيشان في حالة من السعادة والحياة الرائعة، وأن براد بيت قد وقع في الحب ويعيش في سعادة حقيقية، ويُخططان حالياً لمستقبلهما.— People (@people)وكان مصدرٌ قد أكّد، أنه بعد ظهور إينيس دي رامون إلى جانب براد بيت خلال العرض العالمي الأول لفيلم "فورمولا 1" في نيويورك يونيو الماضي، أن براد بيت أحبّ وجود إينيس إلى جانبه؛ حيث إنها لا تُثير المشاكل، وداعمةٌ جداً له، وهما بخير.وعقب وفاة والدة براد بيت في أغسطس الماضي، السيدة جين إيتا بيت، عن عمر ناهز 84 عاماً، صرّح مصدرٌ لـ"People" بأن إينيس دي رامون كانت تدعم براد في حزنه على فقدان والدته. مؤكداً: "إنها ترغب في أن تكون بجانبه، وبراد يسمح لها بذلك".وتأتي خطوة التخطيط لمستقبلهما في علاقتهما بعد أن أعلن براد بيت بيع منزله في لوس أنجلوس في أغسطس الماضي، والذي كان قد اشتراه مقابل 5.5 ملايين دولار في عام 2023، وباعه بعد عامين فقط في صفقة خارج السوق.يُمكنكِ قراءة.. براد بيت يسعى يائساً لإعادة التواصل مع أولاده التوائم وسط تصاعُد المعركة القضائية مع أنجلينا جولييُذكر أنه في أغسطس الماضي، كان قد تم القبض على شخصين؛ للاشتباه في تورُّطهما في سرقة منزل النجم العالمي براد بيت، والذي وقع يوم 25 يونيو الماضي.وكان قد تم إلقاء القبض على كلٍّ من: جاكوري أرمان واتسون، وداماري زير تشارلز، وكلاهما يبلغ من العمر 18 عاماً، يوم 11 أغسطس، بتهمة السطو من الدرجة الأولى، ومن المنتظَر الحُكم عليهما بتشديد العقوبة؛ لارتكابهما الجريمة بالتنسيق مع شخص آخر.— People (@people)كما تم اتهامهما بسرقة منزل آخر بمقاطعة أورانج، في كاليفورنيا يوم 7 أغسطس الماضي. وبحسب سجلات محكمة مقاطعة أورانج، والتي حصلت عليها "People"، يُحتجز المشتبه بهما من دون كفالة في حال إدانتهما، وقد يواجهان عقوبة سجن تصل إلى ست سنوات.