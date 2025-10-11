رامي مالك يكشف عن موقف جعل طفلة تبكي بسببه

رامي مالك يؤكد بأن البعض يخلط بينه وبين برونو مارس

تفاصيل مسلسل Mr. Robot

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 11:07 مساءً - قال النجم العالميبأنه كثيرًا ما يتم الخلط بينه وبين المغني، مما يُثير خيبة أمل لدى بعض مُعجبي المُغني الأمريكي.وخلال لقاء للنجم رامي مالك في بودكاست "هابي ساد كونفيوزد" والذي جاء احتفالًا بالذكرى العاشرة لسلسلة "مستر روبوت"، سأله مُقدم البودكاست جوش هورويتز عما إذا كان قد خلط بينه وبين أي شخصية مشهورة أخرى.ليؤكد الفنان رامي مالك البالغ من العمر 44 عامًا، خلال اللقاء بأن هذا يحدث وأمر متكرر وبشكل خاص تشبيهه بالمغني برونو مارس وقد التقى به وقال "يا إلهي، إنه شبيهي".وخلال اللقاء روى قصة طريفة عن كيف كان سببًا في بكاء فتاة صغيرة ذات مرة بسبب خطئها في شخصيته، قائلًا بأنه كان يحضر مباراة بيسبول لفريق دودجرز وجاءت إليه طفلة صغيرة وقالت له هل يُمكنني الحصول على توقيعك ليؤكد لها بالتأكيد.— People (@people)وأضاف رامي مالك بأن الفتاة حملت صورة للمُغني برونو مارس، ليؤكد للطفلة بأنه ليس هو فتوقفت الفتاة للحظة ثم بكت، وعقب ذلك التقط صورة معها ووقعها باسم برونو.يُمكنكم قراءة: مشاهير هوليوود الأكثر وسامة.. من برأيكم الأجمل؟كما روى الفنان الأمريكي كريستيان سلاتر والذي كان قد شارك ببطولة مسلسل "السيد روبوت" أمام الفنان رامي مالك، بأنه تعرض لنفس الموقف حينما ظن أحد الأشخاص بأنه ممثل آخر، وذلك حينما كان ينتظر عودة ابنته من المدرسة ليأتي رجل إليه ويقول له "مرحبًا كيفن" ظنًا منه بأنه الممثل كيفين بيكن.يُذكر أن مسلسل Mr. Robot يعد من أشهر الأعمال الفنية التي جسد بطولتها النجم رامي مالك، وتم عرضه خلال أربعة مواسم بدءًا من عام 2015 حتى عام 2019.ودارت أحداث المسلسل حول قصة مهندس أمن سيبراني موهوب ومتقلب المزاج يُدعى إليوت ألدرسون ويقوم بتجنيده رجل يُدعى "السيد روبوت" للانضمام إلى مجموعة غامضة من المخترقين للإطاحة بشركة عالمية.وكان قد فاز الفنان رامي مالك بجائزة إيمي برايم اليم عن مُشاركته بالمسلسل، فيما فاز الفنان كريستيان سلاتر بجائزة غولدن غلوب.