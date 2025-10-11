وزير المعادن يترأس اجتماع مناقشة الخطة الاستراتيجية لتأمين المعادن ومكافحة التهريب

ترأّس وزير المعادن الأستاذ نور الدائم طه، اجتماع اللجنة التنسيقية لمناقشة الخطة الاستراتيجية المقترحة لتأمين قطاع التعدين ومكافحة التهريب،وذلك بحضور وزيري المالية الدكتور جبريل إبراهيم، الاتصالات والتحول الرقمي المهندس أحمد الدرديري غندور، ومحافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق، ووالي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن، مصطفي محمد نور، ومدير قوات الجمارك ممثل وزير الداخلية، الفريق صلاح احمد إبراهيم ونائب مدير جهاز المخابرات العامة، وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية بجانب عددا من ممثلي الأجهزة الأمنية والاقتصادية والجهات ذات الصلة.

استعرض الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة المعادن ببورتسودان اليوم، محاور الخطة التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على عمليات التعدين وتداول المعادن، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية، وتوظيف التقنيات الحديثة لضمان الشفافية وتقليل الفاقد من الثروات المعدنية.

وأكد الوزير إلى أن الخطة تمثل أحد أهم موجهات الحكومة لحماية الموارد الوطنية وتعظيم عائداتها، والعمل على بناء منظومة تعدين آمنة وفعّالة تتيح زيادة الإنتاج، جذب الاستثمارات، حماية شركات التعدين من التعديات المتكررة، وتقليل الآثار البيئية والصحية السالبة للتعدين التقليدي.

مشيراً إلى أن الوزارة تمضي بثبات نحو بناء منظومة تعدين آمنة وفعّالة تسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.

