تصفيات مونديال 2026: النروج تقترب من التأهل باكتساحها إسرائيل

الرياص - اسماء السيد - اوسلو : اقتربت النروج من حسم تأهلها إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها الكاسح على إسرائيل 5 0 السبت، في الجولة السادسة من مباريات المجموعة التاسعة ضمن التصفيات الأوروبية.

وحسمت النروج المباراة في شوطها الأول، على الرغم من إهدار الهدّاف إرلينغ هالاند ركلة جزاء بعد ست دقائق، لكنه سجل ثلاثية "هاتريك" من بعدها (27 و63 و72)، بعد الأوّل الذي سجله عنان خلايلي بالخطأ في مرماه (18)، ثم الثالث عبر زميله إيدان نحمياس (28).

وعززت النروج صدارتها بـ18 نقطة من ستة انتصارات، بفارق 9 نقاط عن إيطاليا الثانية (4 مباريات) وتلعب مع إستونيا لاحقا، والعدد عينه عن إسرائيل التي لم يتبقَّ لها سوى مباراتين.

وتُعد النتيجة مخيّبة بالنسبة إلى الإيطاليين، الذين يتوجّهون إلى خوض الملحق للمرة الثالثة تواليا، وهي المرحلة التي لم يتمكنوا من اجتيازها في تصفيات موندياليي 2022 و2018.

ويُمنّي لاعبو المدرب جينارو غاتوزو النفس بتحقيق فوز رابع اليوم، للمحافظة على آمالهم بالصدارة، ولو أنها ضعيفة، كما الابتعاد بالمركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن إسرائيل، مع خوضهم مباراة أقل.

وتجمّع مئات المتظاهرين يرتدون الكوفية الفلسطينية ويحملون الأعلام الفلسطينية، قبل ساعات قليلة في وسط المدينة، ثم توجهوا سيرا على الأقدام وسط سحب كثيفة من الدخان الملوّن، إلى محيط ملعب "أوليفور" الذي خضع لإجراءات أمنية مشددة.

وقالت لين الخطيب، رئيسة "اللجنة النروجية من أجل فلسطين"، وهي إحدى الجهات المنظمة للتظاهرة، لوكالة فرانس برس "الرسالة اليوم هي أننا نرفع البطاقة الحمراء في وجه إسرائيل، ضد نظام الفصل العنصري وضد الإبادة الجماعية".

وأضافت "نرفض أن يُستخدم عالم كرة القدم لتلميع جرائم الحرب، كما يحدث اليوم مع مشاركة إسرائيل في تصفيات كأس العالم".

وطالب المتظاهرون باستبعاد إسرائيل من المنافسات الدولية، قبل أن تقوم الشرطة بتفرقتهم معتقلة عددا منهم.

وقالت رئيسة الاتحاد النروجي لكرة القدم، ليز كلافينيس، مؤخرا إنها تعمل "من أجل فرض عقوبات على إسرائيل"، مضيفة في بودكاست "شخصيا، أعتقد أنه إذا تم حظر روسيا، فيجب حظر إسرائيل أيضا".

بعد أيام قليلة من غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، حظر الاتحادان الدولي والأوروبي بشكل مشترك المنتخب الوطني الروسي والأندية الروسية المشاركة في المسابقات الدولية، وهي العقوبة التي ظلت سارية منذ ذلك الحين.

وقبل بداية المباراة، رفع عدد من المشجعين لفترة وجيزة علما فلسطينيا ضخما ولافتة عملاقة كتب عليها "دعوا الأطفال يعيشون" في المدرجات، كما أطلق المشجعون صافرات الاستهجان أثناء عزف النشيد الإسرائيلي.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة السادسة، فازت المجر على ضيفتها أرمينيا بهدفين نظيفين، رفع رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثاني من ثلاث مباريات، بفارق نقطتين عن البرتغال التي تلعب مع أيرلندا لاحقا.