أسماء جلال تنافس في شباك التذاكر بـ3 أفلام دفعة واحدة

"فيها إيه يعني" لـ أسماء جلال يتصدر شباك التذاكر

View this post on Instagram A post shared by Magic Beans Productions (@magicbeansproductions)

انطلاق "السلم والثعبان 2" منتصف نوفمبر

https://www.instagram.com/p/DPoc9twDd2u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPoc9twDd2u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPoc9twDd2u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ثنائية أسماء جلال وآسر ياسين في "إنّ غاب القط"

View this post on Instagram A post shared by ;️ (@asser_yassin)

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 11:07 مساءً - تعيش الفنانة، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لاسيما على مستوى السينما، حيث يشهد الربع الأخيرة من 2025، تنافسها على صدارة شباك التذاكر، بـ3 أفلام دفعة واحدة، ما بين الطابع الرومانسي والكوميدي، لتُعد من أكثر الفنانات الأكثر حظًا، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع انسحابها من فيلم "شمس الزناتي" بطولة الفنان، بسبب توقف المشروع أكثر من مرة، وتداخل مواعيد التصوير مع أعمال أخرى.البداية مع فيلم "فيها إيه يعني" الذي يُعرض في صالات السينما حاليًا، ويحظى بإقبالٍ جماهيري كبير، مما انعكس على ترتيبه في شباك التذاكر، حيث يتصدر القائمة أمام الأفلام المنافسة، إذ حقق 36 مليون جنيه في أقل من أسبوعين فقط، لتُصبح أمامه الفرصة، للحصول على المزيد من الإيرادات خلال الأيام المُقبلة.وتُجسد أسماء جلال، خلال الأحداث، شخصية فتاة تُدعى "ندى" تميل إلى النظام في حياتها بشكلٍ كبير، وتتبع حمية غذائية صحية، وتفرض سيطرتها على أفراد عائلتها، وفي مقدمتهم زوجها "علاء" الذي يُجسد شخصيته مصطفى غريب، حيث يُعاني من تلك الحياة التي يراها نمطية وروتينية للغاية، بعيداً عن العشوائية، ورغم الاختلاف الكبير بينهما، إلا أن زوجته تسعى طوال الوقت لإجباره على اتباع النظام.وتدور أحداث الفيلم، في إطار لايت كوميدي، حول "صلاح" الذي يلتقي بحبيبته القديمة "ليلى" بعد فراق دام أكثر من ثلاثين عاماً، وعلى الرغم من الضغوط التي يواجهها بعد ظهورها المفاجئ في حياته، يقرر أن يعوض ما فاتهما من وقت، فيمضي لحظات معها يستعيدان فيها الذكريات.ويُقرر "صلاح" العودة إلى المنزل القديم، ويترك منزل العائلة بشكلٍ مؤقت، في محاولة للتقرب من الحبيبة السابقة، واستعادة الذكريات، والبحث عن إمكانية لتتويج تلك العلاقة بالزواج.ويُشارك في بطولة الفيلم، كلًّ من: ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، والطفلة ريتال عبد العزيز، والعمل تأليف مصطفى عباس، محمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد، وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي، و"ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني، وكذلك "روزناما" لـ هشام جمال، و"رشيدي فيلمز" للمنتج محمد رشيدي.كما تترقب أسماء جلال، انطلاق عرض الجزء الثاني من فيلمالذي يأتي تحت عنوان "لعب عيال"، اعتبارًا من منتصف شهر نوفمبر المُقبل، ليكون عرضه بالتزامن مع وجود "فيها إيه يعني" في دور السينما أيضًا.ولفتت أسماء، أنظار الجمهور قبل أسابيعٍ قليلة، فور طرح برومو فيلم "السلم والثعبان"، حيث ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية بدلة رقص حيث كانت ترقص بالأحداث الدرامية للعمل، وتعيش قصة حب رومانسية مع الفنان عمرو يوسف؛ الأمر الذي اعتبره البعض جرأة منها.الفنانون المشاركون في بطولة " السلم والثعبان2" إلى جانب عمرو يوسف وأسماء جلال، تضم القائمة كلاً من: ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة وإخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني.كما سيُطرح لها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقبل نهاية العام الجاري، فيلمًا جديدًا وهوالذي يجمعها بعددٍ كبير من الفنانين، أبرزهم آسر ياسين، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، وآخرون، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.وتدور أحداث الفيلم، حول سرقة لوحة شهيرة من أحد المتاحف، تؤدي إلى صراع غير متوقّع بين أفراد العصابة وموظفي المتحف، وفي خضم ذلك، تنشأ علاقة حب غير مألوفة.

يمكنك قراءة.. لقطات رومانسية لعمرو يوسف وأسماء جلال في برومو السلم والثعبان- لعب عيال

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».