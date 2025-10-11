شاهد بالفيديو.. محلل مصري يتغزل في أسطورة الكرة السودانية “العجب”: (لو عاوز كرامك تتهان حاول تدخل عشان تأخذ الكرة منه وبرقص أي حد.. حببني في الكرة السودانية ونفسي أعرف هل هو بالفعل أسمه العجب أم هذا لقب)

تغزل محلل وإعلامي مصري, عبر إحدى برامج “البودكاست” في أسطورة كرة القدم السودانية, وفريق المريخ, اللاعب فيصل العجب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ذكر المحلل أنه في فترة من الفترات ظل حريصاً على متابعة ومشاهدة الديربي السوداني, بين الهلال, والمريخ. وأكد أن من حببه في الديربي السوداني, لاعب المريخ فيصل العجب, الذي وصفه بالأسطورة وقال: (لو عاوز كرامك تتهان حاول تدخل تأخذ الكرة منه). وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (برقص أي حد وبشوت من أ] مكان وبلعب باليمين والشمال, والمحيرني هل كان أسمه العجب فعلاً ولا دا لقب أطلقه عليه الجمهور). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

