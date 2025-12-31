نفرة كبرى لطوارئ الشتاء ومكافحة نواقل الأمراض بولاية الخرطوم

دشّنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عبر الإدارة العامة للطب الوقائي، النفرة الكبرى لطوارئ فصل الشتاء ومكافحة نواقل الأمراض، الثلاثاء، بميدان الرابطة بشمبات بمحلية الخرطوم بحري، بمشاركة محليتي بحري وشرق النيل، وبرعاية والي ولاية الخرطوم.

وشهدت النفرة مشاركة فاعلة من الكوادر الصحية، وقوات الدفاع المدني، والهلال الأحمر السوداني، والمقاومة الشعبية، إلى جانب إسناد لوجستي كبير شمل آليات الرش الرزازي والضبابي المحمولة على الأيدي والعربات، في إطار ما عُرف بـ“رباعية الإعمار”.

وأكد الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين، المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم والوزير المكلّف، أن النفرة جاءت بإعداد دقيق وتخطيط محكم لإحداث تدخلات واسعة تقضي على نواقل أمراض الشتاء، مبشّرًا بانعكاس نتائجها خلال أيام قليلة القادمة من حيث انخفاض كثافة البعوض ومعدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك.

كما أعلن اكتمال خطة تشغيل المؤسسات الصحية بالولاية، وبلوغ مرحلة التعافي، مع وضع خطة استراتيجية متكاملة للقطاع الصحي خلال عام 2026.

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للطب الوقائي أن النفرة ستستمر لمدة 15 يومًا لتغطية جميع محليات الولاية، فيما أكد المدير التنفيذي لمحلية بحري أن الحملة تسير وفق ترتيب دقيق يضمن نتائج ملموسة للمواطنين، مع قرب اكتمال تشغيل خدمات الكهرباء والمياه.

وأشار المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل إلى أن تهيئة البيئة ومكافحة الأوبئة تمثل أولوية قصوى لعودة المواطنين وتعافي المحلية.