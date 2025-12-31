السفارة السودانية بالقاهرة تشن تحركًا أمنيًا صارمًا ضد الجريمة داخل الجالية

أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة الثلاثاء عن إطلاق تحرك أمني صارم بالتنسيق الكامل مع السلطات المصرية، للحد من تنامي بعض الأنشطة الإجرامية وسط أفراد من الجالية السودانية، لا سيما في مناطق مدينتي وفيصل وحدائق الأهرام.

وقال مدير إدارة شؤون الرعاية والمستشار القانوني بالسفارة، العقيد محمد أحمد كندي، إن سفير السودان لدى مصر، الفريق أول ركن مهندس عماد الدين عدوي، أصدر توجيهات مباشرة بتكثيف الرقابة الأمنية والعمل الميداني، عقب رصد ارتفاع ملحوظ في بعض مظاهر الجريمة.

وأوضح كندي أن المخالفات شملت السرقة، وحيازة الأسلحة، وتعاطي وترويج المخدرات، مشيرًا إلى تنفيذ حملات أمنية متفرقة أسفرت عن القبض على 29 شابًا، بواقع 12 في مدينتي، و8 في فيصل، و9 في حدائق الأهرام.

وأضاف أن السفارة سجلت انخفاضًا ملحوظًا في أعداد المرحَّلين داخل السجون المصرية، نتيجة تسريع إجراءات استخراج وثائق السفر عبر مناديب مختصين، بما يسهم في معالجة الأوضاع الإنسانية والقانونية للموقوفين.

وأكد كندي متابعة السفارة لبلاغ “قتيل مدينة بدر” بصورة دقيقة، لضمان سير التحقيقات وتحقيق العدالة، مثمنًا في الوقت ذاته الدور الإنساني الذي تقوم به شركة تاركو للطيران في إعادة المرحَّلين، لا سيما المرضى منهم.

ودعا مدير شؤون الجاليات السودانيين في مصر، خصوصًا الشباب واللاجئين، إلى الالتزام بالقوانين المصرية والابتعاد عن السلوكيات المخالفة، مؤكدًا أن السفارة ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة أي تجاوزات وحماية صورة الجالية السودانية.

التيار