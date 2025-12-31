“صمود” يرفض ترحيب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة كامل إدريس

أعلن تحالف “صمود” رفضه لبيان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، والذي رحب فيه بمبادرة رئيس الوزراء كامل إدريس ، واعتبره انحيازاً واضحاً لطرف في النزاع السوداني.

وقال التحالف في بيان إن التصريحات تتعارض مع مواقف الاتحاد الرافضة للحلول العسكرية، وتؤجج الصراع بدلاً من العمل على إحلال السلام.

#العربية_السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

