شاهد.. بعد انسلاخه من مليشيا الدعم السريع “بقال” يفجر المفاجأت: (أي صورة أو فيديو لحميدتي من نيالا غير حقيقي وظهوره جاء عبر المونتاج)

فجر القيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, مفاجأت كبيرة وذلك بعد ظهوره في بث مباشر من بعض النشطاء على تطبيق “تيك توك”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “بقال”, كان قد فاجأ الجميع بإعلانه الانسلاخ من قوات الدعم السريع بعد تعرضه لمضايقات من بعض النشطاء بالمليشيا.

الصحفي المعروف فجر المفاجأت خلال حديثه في البث المباشر, حيث ذكر أن كل الصور ومقاطع الفيديو التي ظهر فيها قائد المليشيا “حميدتي”, من مدينة نيالا, غير حقيقية.

وأكد بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أن المونتاج تدخل لإظهاره في نيالا, لكنه لم ينفي حقيقة وجوده على قيد الحياة لكنه غير موجود بنيالا.

