شاهد بالصورة والفيديو.. في ليلة زفافهما.. عريس سوداني يعترف قصة حبي بزوجتي بدأت من 25 سنة وأنا حضرت ولادتها وأكلت سمايتها

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو من حفل زفاف عريس سوداني, وعروسته.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره أثناء جلسة “أوت دور”, أجريت للعروسين قبل ساعات من حفل الزفاف, كشف فيه العريس عن قصة حبه لعروسه.

حيث قال أن قصة حبهما دامت 25 عام, وذكر أنه كان شاهداً وحاضراً ولادتها لتؤكد العروس ذلك قائلة: (حضرت الولادة وأكل السماية).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)