تعاون إستراتيجي بين الإدارة العامة لتأمين الجامعات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات

في إطار التعاون الإستراتيجي بين الإدارة العامة لتأمين الجامعات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإهتمام قيادة الشرطة ببناء القدرات وتعزيز العمل الوقائي نفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات دورة تدريبية متخصصة لمنسوبي الإدارة العامة لتأمين الجامعات من الصباط والرتب الاخري وذلك ضمن برامج التدريب والتأهيل الهادفة إلى حماية البيئة الجامعية من أخطار المخدرات وشهدت الدورة زيارة ميدانية للواء شرطة حقوقي/ طارق عبد الله محمد مدير الإدارة العامة لتأمين الجامعات واللواء شرطة حقوقي د/ محمد أحمد الأمين مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حيث إطمانا على موقف تنفيذ البرنامج التدريبي ومحاوره العلمية والعملية التي إشتملت علي أساليب كشف المخدرات وطرق الوقاية والرصد والتعامل مع الظواهر السالبة داخل الجامعات وإسكانات الطلاب والطالبات

وأكد قادة الإدارتين أن تنفيذ هذه الدورة يأتي إنفاذا لخطة العمل المشترك التي تم الإتفاق عليها مؤخرا والتي تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الشرطية وتوحيد الجهود الوقائية والميدانية بما يسهم في تعزيز الدور الأمني للشرطة وحماية المجتمع الطلابي من المهددات المرتبطة بالمخدرات

وأشاد المشاركون بأهمية محتوى الدورة ودورها في تطوير الآداء المهني وتحسين آليات العمل الميداني والتوعوي مؤكدين أن التدريب يمثل ركيزة أساسية في بناء بيئة جامعية آمنة ومستقرة

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تواصل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة دعما للجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة المخدرات وصون مؤسسات التعليم العالي وحمايةفئات الشباب والطالب من مخاطر المخدرات والسموم.

المكتب الصحفي للشرطة