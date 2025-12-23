دراسة: الكاكاو يحافظ على صحة الشرايين أثناء فترات الجلوس الطويلة

كشفت دراسة حديثة أن تناول الكاكاو عالي الفلافانول قبل الجلوس لفترة طويلة يمكن أن يحمي وظائف الأوعية الدموية في الجسم.

وأظهرت الدراسة أن تناول مشروب كاكاو غني بالفلافانول قبل جلسات الجلوس الطويلة يحافظ على صحة الأوعية الدموية ويمنع تدهورها، بغض النظر عن مستوى اللياقة البدنية للشباب.

وشملت الدراسة 24 شابا بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، وقُسموا إلى مجموعتين حسب لياقتهم القلبية التنفسية: عالية ومنخفضة. خضع المشاركون لجلسة جلوس استمرت ساعتين بعد تناول مشروب كاكاو عالي الفلافانول أو مشروب وهمي منخفض الفلافانول، وتم قياس وظيفة البطانة الوعائية في الذراعين والساقين.

وأظهرت النتائج أن الجلوس المطول تسبب بتدهور وظيفة الأوعية عند تناول المشروب الوهمي، بينما حافظ مشروب الكاكاو الغني بالفلافانول على صحة الأوعية تمامًا في كلا الطرفين، دون تأثير لمستوى اللياقة البدنية.

وأرجع الباحثون الفائدة إلى قدرة فلافانولات الكاكاو على تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك المسؤول عن استرخاء وتوسع الأوعية الدموية. وتشير الدراسة إلى أن استهلاك الكاكاو الداكن قبل فترات الجلوس الطويلة يمثل وسيلة وقائية عملية لدعم صحة القلب والأوعية الدموية، مع التأكيد على أهمية النشاط البدني وتقليل الجلوس لفوائد صحية شاملة.

نشرت الدراسة في مجلة Journal of Physiology

المصدر: نيوز ميديكال