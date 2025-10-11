الآلاف يعودون إلى غزة مع صمود وقف إطلاق النار

ابوظبي - سيف اليزيد - تدفق آلاف الفلسطينيين نحو الشمال على طول ساحل قطاع غزة، اليوم السبت، عائدين سيرا على الأقدام أو على متن السيارات والعربات إلى منازلهم المهجورة والمدمرة، فيما يبدو أن وقف إطلاق النار ما يزال صامدا.

وتراجعت القوات الإسرائيلية بموجب المرحلة الأولى من اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بوساطة أميركية لإنهاء الحرب.

وقالت نبيلة بصل بينما كانت تسير على قدميها مع ابنتها "الشعور لا يوصف الحمد والشكر لله... إن شاء الله تكون آخر معاناة إلنا... إحنا مبسوطين".

وذكرت أن ابنتها أصيبت في رأسها جراء الحرب.

فلسطينيون يعودون إلى مدينة غزة

بمجرد أن أكملت القوات الإسرائيلية إعادة انتشارها أمس الجمعة، وهو ما يبقيها خارج المناطق الحضرية الرئيسية، بدأ العد التنازلي من أجل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة.

ووفقا للاتفاق، ستفرج إسرائيل بعد تسليم الرهائن عن 250 فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة و1700 معتقل احتجزتهم خلال الحرب.

وينص الاتفاق كذلك على دخول مئات الشاحنات يوميا إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.