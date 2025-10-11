مقتل كل العاملين في مصنع تعرض لانفجار في تينيسي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول في الشرطة، اليوم السبت، إن الانفجار الذي وقع في مصنع للمتفجرات بولاية تينيسي الأميركية أسفر عن مقتل جميع العاملين به.

وأكد كريس ديفيس قائد شرطة مقاطعة همفريز، في مؤتمر صحفي، أن السلطات لم تعثر على ناجين في أعقاب الانفجار الذي وقع أمس الجمعة في مصنع للذخيرة في منطقة ريفية بالولاية.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن فقدان 18 شخصا وسط مخاوف من أن يكونوا لقوا حتفهم جراء الانفجار الذي وقع في شركة "أكيوريت إنيرجيتيك سيستمز" على بعد حوالي 100 كيلومتر إلى الغرب من مدينة ناشفيل.

كان ديفيس قال، في وقت سابق، إن المبنى الذي وقع فيه الانفجار سُوي بالأرض. وأوضح أن الأمر سيستغرق وقتا لتحديد سبب الانفجار.