وفاة ديان كيتون أسطورة هوليوود ونجمة الأب الروحي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 أكتوبر 2025 12:59 صباحاً - رحلت عن عالمنا النجمة الأمريكيةوالتي تعد من أبرزفي النصف قرن الأخير، عن عمر ناهز 79 عامًا بولاية، بحسب ما أكّده ممثل عن عائلتها لـ "People" ولم يتم الإعلان حتى الأن عن تفاصيل إضافية حول الوفاة، فيما طلبت عائلتها احترام خصوصيتها في هذا الوقت الحزين.وكان قد صعد نجمفي سبعينيات القرن الماضي بعد مُشاركتها ببطولة سلسلة أفلام The Godfather وتعاونها المتكرر مع المخرج وودي آلن، كما قد نالت جائزة الأوسكار أفضل ممثلة عام 1977 عن مُشاركتها بالبطولة في فيلم Annie Hallوقد امتدت مسيرتها الفنية على مدى عقود، شاركت خلالها في عدد من الأفلام السينمائية ومن أبرزها The First Wives Club، وسلسلة Book Club، إضافة إلى تعاونها مع المخرجة نانسي مايرز في أكثر من عمل ناجح. — People (@people)وقد وُلدت ديان كيتون في لوس أنجلوس عام 1946 باسم "ديان هول"، وكانت الابنة الكبرى لأربعة أطفال، وكان والدها يعمل مهندس مدني، ووالدتها ربة منزل، وكلنها كانت ترى أنها تملك حلمًا أكبر.وقالت النجمة ديان كيتون خلال لقاء لها مع "People" عام 2004 بأن والدتها كانت في قلبها تحلم بأن تكون فنانة، كانت تغني وتعزف على البيانو، وجميلة كانت دائمًا نصير لها".وقد بدأت ديان كيتون التمثيل في المسرح المدرسي، وبعد تخرجها عام 1964 درست الدراما في الجامعة، إلا أنها تركت الدراسة سريعًا وانتقلت إلى نيويورك بحثًا عن فرصة في المسرح، واستخدمت اسم عائلتها من جهة الأم "كيتون" لأن اسم "ديان هول" كان مسجلًا بالفعل في اتحاد الممثلين الأمريكيين.وفي عام 1968 شاركت كيتون في المسرحية الغنائية Hair بدور بديلة عن شخصية "شيلا"، ولكنها عانت خلال تلك الفترة من اضطراب الأكل "النهام العصبي" بعد أن طلب منها المخرج إنقاص وزنها.وعن تلك الفترة قالت: "لم أُحمّله المسؤولية، لكنّ الأمر كان مرضًا نفسيًا حقيقيًا. كنت أعيش كذبة وأخفي كل شيء. العلاج أنقذني، لكنه سلبني متعة تلك التجربة"، بحسب ما صرحت في مقابلة عام 2017.وجاءت فرصتها الذهبية في السينما عام 1970 حينما شاركت في بطولة فيلم Lovers and Other Strangers، قبل أن يختارها المخرج فرانسيس فورد كوبولا لتجسيد شخصية "كي آدامز" حبيبة "مايكل كورليوني" والذي جسد شخصيته النجم العالمي آل باتشينو في فيلم The Godfather عام 1972وقد حقق الفيلم نجاحًا مذهلًا، وفاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، ثم شاركت كيتون في الجزأين الثاني والثالث (1974، 1990)، واللذين عززا مكانتها في تاريخ السينما الأمريكية.واصلت كيتون تعاونها مع وودي آلن في أفلام Play It Again, Sam (1972)، Sleeper (1973)، وLove and Death (1975)، قبل أن تنال ذروة مجدها في فيلم Annie Hall عام 1977 الذي منحها جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.كما تعاونت معه مجددًا في أفلام Interiors (1978)، Manhattan (1979)، وManhattan Murder Mystery (1993).جسدت كيتون خلال مسيرتها الفنية العديد من الأدوار في أفلام مثل Looking for Mr. Goodbar (1977)، Reds (1981)، Shoot the Moon (1982)، وThe Little Drummer Girl (1984).كما بدأت تعاونها مع نانسي مايرز في Baby Boom (1987)، ثم اجتمعتا مجددًا في Father of the Bride (1991)، وFather of the Bride Part II (1995)، وأخيرًا Something's Gotta Give (2003) الذي رشحها مجددًا لـ الأوسكار.وعن هذه التجارب قالت لموقع Vulture عام 2020:"قد يبدو الكلام عاطفيًا، لكني أحب أفلام Father of the Bride، كانت مؤثرة للغاية".يُمكنكم قراءة: ابنة روبن ويليامز تتوسل للتوقف عن إرسال مقاطع فيديو الذكاء الاصطناعي لوالدهاوفي عام 1996، شاركت مع غولدي هون وبيت ميدلر في الكوميديا الشهيرة The First Wives Club، التي انتهت بأداء الأغنية النسوية الشهيرة You Don't Own Me. .ومن أبرز أفلامها التي شاركت بها لاحقًا The Family Stone، Because I Said So، Finding Dory، وسلسلة Book Club وأجزاؤها، إضافة إلى Poms.كما ظهرت أيضًا في مسلسل The Young Pope عام 2016، وأخرجت أفلامًا مثل الوثائقي Heaven (1987)، وHanging Up (2000)، كما أخرجت حلقة من مسلسل Twin Peaks.وفي عام 2021، أطلت في فيديو كليب أغنية جاستن بيبر Ghost، وأصبحت ناشطة على إنستغرام، تشارك متابعيها صورها وتأملاتها في الحياة وأصدقائها وزملائها.وقالت كيتون خلال حوار مع PEOPLE عام 2019: "لم أصبح أكثر حكمة مع العمر، وما كنت سأصلح لشيء لولا التمثيل. بدونه كنت سأكون شخصًا تائهًا."وخلال حياتها لم تتزوج كيتون أبدًا، وعلّقت على ذلك قائلة: "ربما أنا الوحيدة بين جيلي من الممثلات التي لم تتزوج طوال حياتها، وأنا سعيدة بذلك. كنت غريبة الأطوار منذ المدرسة، حين قال لي زميل: 'ستصبحين زوجة رائعة يومًا ما'. فقلت لنفسي: لا، لا أريد أن أكون زوجة."وقد ارتبط اسمها عاطفيًا بوودي آلن، وآل باتشينو، ووارن بيتي، وقالت ذات مرة:"الموهبة شيء جذاب جدًا."، وقد تبنت كيتون طفلين: ابنتها ديكستر عام 1996، وابنها ديوك عام 2001.وعن ذلك قالت: "الأمومة لم تكن نداءً لا يُقاوم، بل فكرة فكّرت فيها طويلًا ثم قررت خوضها"، قالت لمجلة Ladies' Home Journal عام 2008.