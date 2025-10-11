طقس صحو وفرصة سقوط أمطار غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شمالاً وشرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية والجزر يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط قد يضطرب أحياناً مع السحب. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:52 والمد الثاني عند الساعة 06:14، والجزر الأول عند 09:14 والجزر الثاني عند الساعة 23:18.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط قد يضطرب أحياناً مع السحب أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 12:19 والمد الثاني عند الساعة 22:02، والجزر الأول عند الساعة 19:26 والجزر الثاني عند الساعة 08:19.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 26 70 20

دبي 36 27 80 25

الشارقة 36 24 80 25

عجمان 36 27 80 30

أم القيوين 36 24 85 30

رأس الخيمة 37 23 80 25

الفجيرة 32 27 85 60

العـين 35 24 70 20

ليوا 38 23 80 25

الرويس 34 23 80 30

السلع 35 22 85 25

دلـمـا 34 27 70 40

طنب الكبرى / لصغرى 34 27 80 45

أبو موسى 35 27 80 45.