دورة ووهان: بيغولا تنتفض على سابالينكا وتلاقي غوف في النهائي

الرياص - اسماء السيد - ووهان (الصين) : حاربت الأميركية جيسيكا بيغولا حتى الرمق الأخير وحرمت البيلاروسية أرينا ساباليكا، المصنفة أولى عالميا، من رصيد مثالي في دورة ووهان الصينية للألف في كرة المضرب، بعد أن فازت عليها السبت 2 6، 6 4، 7 6 (7 2).

وتلتقي بيغولا، المصنفة سادسة عالميا، في النهائي مع مواطنتها كوكو غوف (3)، التي كانت قد تغلبت في وقت سابق على الإيطالية جازمين باوليني 6 4، 6 3.

وفيما كانت تخوض ثامن مباراة تواليا تنتهي بثلاث مجموعات، تخلفت بيغولا 2 5 في المجموعة الحاسمة وبدت انها في طريقها لتوديع البطولة.

قالت بيغولا التي فازت في سبع من مبارياتها الثماني بثلاث مجموعات في آخر 17 يوما "كانت المباراة جنونية، لا أصدق كيف عدت وفزت بها".

تابعت "أنا فخورة بنفسي حقا. لعبت كثيرا في الأسابيع الأخيرة، الكثير من المباريات بثلاث مجموعات، لكني أشعر بقوة كبيرة راهنا وأحاول استخدام هذا الأمر قدر الإمكان".

وستخوض بيغولا النهائي السادس لها هذا الموسم، بعد أن أزاحت حاملة اللقب سابالينكا التي خاضت مواجهة السبت وبحوزتها رصيد رائع في ووهان بلغ 20 مباراة دون خسارة.

في المجموعة الأولى، تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال خمس مرات في أول ستة أشواط، قبل أن تكرس سابالينكا تفوقها وتحسمها 6 2.

رمت بيغولا (31 عاما) مضربها محبطة، قبل أن تنهي البيلاروسية المجموعة بأربعين دقيقة، في ظروف جوية أقل قساوة من الأيام الأخيرة.

ورغم معاناتها على الإرسال، عوّضت بيغولا بتنويع كراتها، فاقتنصت الثانية 6 4.

في الحاسمة، بدت سابالينكا في طريقها لتحقيق الفوز عندما أرسلت وهي متقدمة 5 3، لكن بيغولا قلبت الطاولة وجرتها إلى شوط فاصل (تاي بريك) حسمته 7 2.

مشوار أسهل لغوف

وكانت الأميركية الأخرى غوف، قد حجزت البطاقة الأولى بفوزها على باوليني، لتبلغ النهائي للمرة الأولى.

خسرت المصنفة ثالثة عالميا جميع اللقاءات الثلاثة السابقة ضد باوليني في 2025، لكنها قلبت الأمور لصالحها بالفوز 6 4، 6 3.

وقالت غوف عن سجلها ضد الإيطالية باوليني "كان 3 0 هذا العام، لكن أعتقد أن مواجهاتنا المباشرة أصبحت متساوية الآن (3 2 لباوليني)".

أضافت "أنا سعيدة جدا بأدائي اليوم، كانت المباراة صعبة، خصوصا على الإرسال، لكن فعلت ما ينبغي للتأهل".

وفي مواجهة تميزت برد إرسال الخصم، تفوقت غوف على باوليني بهامش ضئيل للغاية.

شهدت المجموعتان 11 كسرا متتاليا ما جعل زخم المباراة يتأرجح لكن غوف تمكنت أخيرا من الاحتفاظ بإرسالها في الجولة السابعة من المجموعة الثانية، لتحسم المباراة في 82 دقيقة.

وتأهلت ابنة الحادية والعشرين إلى النهائي الخامس في مسيرتها ضمن بطولات الألف والثالث لها في 2025.

قالت "لقد خضت بعض النهائيات هذا العام، لذا لدي الكثير من الخبرة. لكن بغض النظر عما سيحدث غدا، أنا سعيدة جدا بالجهد الذي بذلته في هذه البطولة".

وفي المواجهات المباشرة بين المتأهلتين إلى النهائي، تتفوق بيغولا 4 2 على غوف.

وبالنسبة لباوليني، فإن الفوز بلقب ووهان كان سيؤمن لها مكانا في نهائيات دبليو تي ايه الختامية الشهر المقبل في الرياض.

وتحتل باوليني راهنا المركز الثامن في سباق التأهل إلى نهائيات دبليو تي ايه الختامية، وستضطر إلى تأكيد تأهلها في إحدى البطولتين المتبقيتين لهذا الموسم، في نينغبو أو طوكيو خلال الأسبوعين المقبلين.