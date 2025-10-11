عاجل.. انتحار الإسرائيلي روي شاليف

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أقدم الإسرائيلي روي شاليف، أحد الناجين من مهرجان نوفا الموسيقي (الذي تعرض لهجوم من حماس في 7 أكتوبر 2023)، على الانتحار يوم الجمعة بعد نشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يودع فيه الجميع.

حضر شاليف مهرجان نوفا للموسيقى في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما تسللت عناصر من حماس إلى مستوطنات غلاف غزة وقتلوا الآلاف. أُصيب برصاصة في ظهره ونجا. وبعد أسبوع من الهجوم، أقدمت رافاييلا، والدة شاليف، على الانتحار أيضًا.

"أنا ميت بالفعل"

أنا آسفٌ حقًا. لم أعد أتحمل هذا الألم. أحترق في داخلي، ولا أستطيع احتواء الألم بعد الآن. لم أشعر في حياتي بمثل هذا الألم والمعاناة - عميق، حارق، ينهش كياني من الداخل، هكذا جاء في رسالة شاليف، التي نُشرت على حسابه الشخصي على إنستغرام. وهي الرسالة التي نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست".

لا أستطيع الاستمرار، أحبكم أكثر من أي شيء في العالم. أنا آسف جدًا. أصدقائي في إسرائيل وحول العالم - أحبكم. كيشيت، أحبك. من فضلكم لا تغضبوا مني. لن يفهمني أحد أبدًا، لأنكم لا تستطيعون. أريد فقط أن تنتهي هذه المعاناة. أنا حي - لكنني في داخلي ميت بالفعل. أرجو أن تتذكروا الخير في شخصي. كل من عرفني يعلم أن كل ما تمنيته كان الخير. أنا آسف.