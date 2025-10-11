مسلسلات رمضان 2026: كريم فهمي يحسم جدل مشاركته ياسمين عبد العزيز بطولة "وننسى اللي كان"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 11:03 صباحاً - ترددت أنباء على مدار الأيام الماضية، تفيد اعتذار الفنان كريم فهمي عن مشاركة الفنانة ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسلها الرمضاني المقبل. ورداً على هذا الشائعات، حرص أبطال العمل الجديد الذي يحمل اسم "وننسى اللي كان" على الرد على هذه الأنباء ولكن بطريقة عفوية كوميدية تفاعل معها الجمهور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة اعتذار كريم فهمي عن مسلسل ياسمين عبد العزيز

نشرت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لكريم فهمي وهي تخفي عينيه، وكتبت عليها تعليق قالت فيه: "خمنوا مين بطل مسلسل وننسى اللي كان؟"، في إشارة إلى بطل عملها الرمضاني الجديد.

وأعاد كريم فهمي نشر الصورة عبر حسابه على فيس بوك وكتب تعليق طريف قال فيه: "بعتذر عن عدم اعتذاري عن وننسى اللي كان.. ربنا يكملهالنا على خير يا صديقتي"، ليؤكد بذلك مشاركته في بطولة المسلسل إلى جانب ياسمين ما زالت قائمة بعد النجاح الكبير الذي حققاه الموسم الرمضاني الماضي.

تفاعل الجمهور مع هذا المنشور وأبدوا حماسهم لمتابعة هذا العمل، وطالبوا مؤلف العمل عمرو محمود ياسين أن يكون العمل رومانسي ويحمل نهاية سعيدة دون أن تتضمن الأحداث المشاكل والفراق كباقي الأعمال التي تعاون فيها الثنائي.

تعاونات سابقة بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تجدد التعاون مع رفاق النجاح

اجتمع كريم فهمي معسابقاً في مسلسلين؛ الأول هو "ونحب تاني ليه" بمشاركة شريف منير، سوسن بدر، وتارا عماد عام 2020، والثاني "وتقابل حبيب" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025 وشارك في بطولته خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، وإنجي كيوان.ومن خلال مسلسل " وننسى اللي كان"، تجدد النجمةالتعاون مع رفاق النجاح، بدايةً من مؤلفه عمرو محمود ياسين، اللذان حققا نجاحات ضخمة خلال السنوات الماضية، بدايةً من مسلسل "ونحب تاني ليه" عام 2020، مرورًا بمسلسل "اللي مالوش كبير"، وصولًا إلى "وتقابل حبيب"، إذ سيشاركها في مشروعها الدرامي الجديد المرتقب تقديمه في رمضان 2026.

كما تجدد ياسمين تعاونها مع المخرج محمد الخبيري، في المسلسل الجديد، بعدما تعاونت معه الموسم الماضي، في "وتقابل حبيب" كمخرج للعمل برمته، كما عمل كمخرج للوحدة الثانية في مسلسل اللي مالوش كبير" عام 2021.

حضور قوي في رمضان الماضي

يُذكر أن الفنانسجل حضوراً قوياً في رمضان الماضي، من خلال مسلسل " وتقابل حبيب"، ونال العمل على إشادات كبيرة من النقاد، خاصةً على مستوى الأداء الدرامي والسيناريو. ودارت أحداث المسلسل حول شخصية ليل الحسيني التي تجسد شخصيتها، التي تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، ويجسده النجم خالد سليم، وهو رجل أعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تكتشف ليل، بشكلٍ مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من امرأة أخرى تُدعى «رقية العسكري»، وتجسد شخصيتها نيكول سابا، وتدخل بعدها ليل في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكلٍ مباشر، في محاولة لاستعادة كرامتها على الرغم من وجود مبررات بأن هذا الزواج الثاني كان من أجل حل أزمة مالية واجهتها شركة العائلة، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجياً.

