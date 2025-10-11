أحمد جمال يكشف عن استعدادات حفل زفافه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 02:19 مساءً - كشف الفنان أحمد جمال في أحدث لقاء مصور أجراه عن انشغاله الكبير خلال هذه الفترة، خاصةً وأنه يستعد للزواج ويباشر التحضيرات بنفسه.

أحمد جمال يستعد للزواج

أكد أحمد جمال أنه حالياً منشغل بتحضيرات الزفاف، ووعد جمهوره أنه بعد إتمام زواجه سيقوم بطرح مجموعة جديدة من الأغاني المميزة التي ستنال إعجابهم.

وكشف أحمد جمال أنه يشعر بالتوتر خلال هذه الفترة، خاصةً وأن العروس تسيطر عليها هذه المشاعر ونقلتها له خلال الفترة الماضية، وتفاعل الجمهور مع فيديو وهنأوا أحمد جمال وعروسته فرح الموجي وتمنوا لهما السعادة والاستقرار في حياتهما الشخصية.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور فني كبير لأصدقاء العروسين، خاصةً وأن الخطوبة اقتصرت على الأهل والأصدقاء المقربين، بالإضافة إلى إهداء أحمد جمال لعروسته أغنية جديدة خلال الحفل.

ارتباط مفاجىء

يُشار إلى أنأعلن ارتباطه بالمطربة الشابة فرح الموجي، نجمة «The Voice Kids»، في بداية عام 2025 وقال: "قررت خطبتها بعد لقاء واحد، وأخطف خطوبة مع أغنية جديدة ونبدأ العام الجديد ببداية سعيدة".وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج معكم منى الشاذلي أنه تعرف على فرح بعد أن أصبحت شابة، ولم يشاهدها في برنامج The Voice Kids، أو يعرف أنها مطربة، قائلاً: "كل هذه الأشياء كانت مفاجآت اكتشفتها".

عزومة مشتركة كانت سبب التعارف

وأوضحأن بداية الإعجاب، بدأت بدعوة من صديق مشترك لهما على «عزومة»؛ لكنها تأجلت لاعتذارها عن الحضور، مضيفا: "أنا كنت في الطريق ورجعت بسببها، وبعد ثلاثة أيام، التقينا في العزومة، في خلال ساعة كنت حسمت القرار أثناء الأكل".

وتابع: "بعد العزومة، كلمت صديقي المشترك وسألته فرح مخطوبة؟ قال لي إنه لا يعرف، قلت له أنا قررت أخطبها ولما تعرف بلغني، مشيرا إلى أن صديقه كان متفاجئا ومصدوما من سرعة قراره.

أحمد جمال: لا أجيد التحدث في المناسبات العاطفية

وذكر أن خطيبته هي ابنة الموسيقار حمادة الموجي، لافتاً أنه يعرفه شخصيًا وعمل معه في السابق، مضيفاً: "فضلت الموضوع يكون بطريقة غير مباشرة من خلال صديق، لأني لا أجيد التحدث في هذه المواقف".

ومن جانبها، قالت الفنانة الشابة فرح الموجي، إنها لم تكن تتوقع ولم تشعر بالإعجاب من جانبه خلال اللقاء، متابعة: "كنت متفاجئة ولم أتوقع قراره، خاصة وأنه لم يظهر عليه أي مشاعر إعجاب".

