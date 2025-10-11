منهم شاروخان: موسم الرياض يستضيف نجوم بوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 01:10 مساءً - انطلق أمس الجمعة 10 أكتوبر فعاليات حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته السادسة، وسط حضور وإقبال كبيراً من الزوار؛ حيث تتحول العاصمة الرياض لوجهة عالمية ترفيهية تجمع الزوار تحت سقفها في وجود تجارب جديدة وأعمال ضخمة ومناطق ترفيهية غامرة، ولحظات ثقافية فريدة تُعيد تعريف مفهوم المهرجانات السياحية.

نجوم بوليوود في ضيافة موسم الرياض

يحرص موسم الرياض كل عام على أن يقدم فعاليات متنوعة تناسب كافة الفئات والأسر والعائلات بمختلف الأعمار. وفي نسخة هذا العام التي تُعد السادسة، سوف يستضيف الحدث الترفيهي نجوم بوليوود وهم شاروخان، سلمان خان، وعامر خان، في جلسة حوارية ضمن "جوي فورم" Joy Forum 2025 بتاريخ 17 أكتوبر، تتضمن حوارات ملهمة ورؤيوية، ونقاشات مثمرة لقطاعات ترسم مستقبل الترفيه.

وقد أعلن عن هذا الحدث المستشار تركي آل الشيخ، من خلال حسابه على موقع X (تويتر سابقاً)، وكذلك صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ حيث شارك صورة للثلاث شخصيات، مرفقاً بالتعليق التالي: "نجوم السينما في مكان واحد.. شاروخان، سلمان خان، وأمير خان يجتمعون كمتحدثين في جلسة حوارية ضمن Joy Forum 2025 بتاريخ 17 أكتوبر".

آخر الأخبار الفنية لنجوم بوليوود الثلاثة

شاروخان

https://www.instagram.com/p/DJUS5pnoE47/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJUS5pnoE47/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJUS5pnoE47/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يعمل شاروخان حالياً على فيلم "الملك" The King، وقد أعرب في وقتٍ سابق عن حماسه الشديد للفيلم، خاصةً بعد توقفه عن طرح فيلم جديد في عام 2024، وقال عنه إنه دراما أكشن، رائع وجماهيري وعاطفي. ويشارك شاروخان بطولة الفيلم ديبيكا بادكون، ابنته سوهانا خان، وأبهشيك باتشان. أما الإخراج فقد أُسند في بداية الإعلان عن الفيلم للمخرج سوجوي جوش، وإنتاج سيدهارث أناند مخرج فيلم باثان Pathaan، ولكن تم حدوث تغير ليحل سيدهارث محل سوجوي جوش ويتولى إخراج العمل.

سلمان خان

View this post on Instagram A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

شوهد سلمان خان آخر مرة في الفيلم الضخم sikandar مع الممثلة راشميكا ماندانا. كما ظهر كضيف شرف في فيلمي "Pathaan" لشاروخان و"Baby John" لفارون دهاوان. وهو مشغول حالياً بتصوير فيلم "Battle Of Galwan".

عامر خان

شوهد عامر خان مؤخراً في فيلم "Sitaare Zameen Pa" من إنتاجه. كما ظهر في ظهور خاص في الفيلم التاميلي " Coolie" من بطولة راجنيكانث.

