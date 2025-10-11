بالصور- هدى حسين تلفت الأنظار في أسبوع الموضة الباريسيّ

خطفت الممثّلة هدى حسين الأنظار خلال مشاركتها في أسبوع الموضة الباريسيّ، بإطلالات متنوّعة جمعت بين الأناقة الكلاسيكيّة والموضة العصريّة أثناء حضورها عروض أزياء في الدّور العالميّة الكبرى مثل ديور وفالنتينو.

في إحدى إطلالاتها الأنيقة، اختارت هدى معطفًا زيتيًّا طويلًا من دار فندي (Fendi) مزوّدًا بحزام رفيع، تميّز بأكمام وأكتاف جلديّة سوداء، إضافة إلى حقيبة جلد لامعة مع نظّارات شمسيّة داكنة.

وبأسلوب شبابيّ مفعم بالنّشاط والحيويّة، ارتدت جاكيت بنقشة تجمع بين اللونَين الأبيض والأزرق نسّقته مع بنطلون جينز وأضفت نفحة أنيقة بحقيبة قشّ من ديور.

إضافة الى عدد آخر من الاطلالات الّتي تميّزت بنفحات مميّزة وساحرة في شوارع باريس، خصوصًا خلال حضورها فعاليّات عرض فالنتينو لصيف ٢٠٢٦.

على صعيد الأعمال الفنّيّة، نشرت هدى حسين عبر حسابها الرّسميّ على “إنستغرام” مقاطع فيديو من كواليس الجلسات التّحضيريّة الخاصّة بمسلسلها الجديد “سيستر فخريّة”، ظهرت فيها برفقة المخرج مناف عبدال وعدد من أبطال العمل وذلك بعدما كانت قد نشرت في وقت سابق البوستر الرّسميّ لشخصيّتها “فخريّة”، إذ بدت بملامح قاسية وجدّيّة وتعليق مقتضب جاء فيه: “قريبًا.. سيستر فخريّة”.

منشورات هدى أثارت تفاعلًا واسعًا مع المسلسل، من تأليف محمّد شمس وإخراج مناف عبدال، تدور أحداثه في تسعينات القرن الماضي داخل أحد المستشفيات، إذ تنشأ خلافات وصراعات بين مجموعة من الممرّضات في إطار دراميّ شيّق لا يخلو من الكوميديا.

يشارك في البطولة إلى جانب هدى حسين وطارق العلي وجمال الرّدهان كلّ من: مرام البلوشي، خالد أمين، أحمد إيراج، شهاب حاجية، ميس كمر، حسن عبدال، مشعل الشّايع، أبرار أبوسيف وليالي دهراب.

ومن المتوقّع أن يشكّل المسلسل واحدًا من أبرز الإنتاجات الخليجيّة القادمة، لما يحمله من ثقل جماهيريّ ونخبة من الأسماء الفنّيّة اللامعة.