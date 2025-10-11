ترقّب كبير بعد تحديد موعد عرض فيلم “السّيّد المرعب”

- 1/2
أطلقت منصّة أمازون برايم بوستر فيلم “السّيّد المرعب” المرتقب الّذي يجمع الممثّلين باريش أردوتش وتوبا بويوكوستون، من المقرّر عرضه في الحادي والعشرين من أكتوبر.
البوستر مثير للإعجاب، إذ يظهر باريش واقفًا ممسكًا بمسدس، في مشهد مليء بالإثارة، بينما تحترق خلفه سيّارة، فيما تأتي توبا في الخلفيّة بحجم رأس أكبر، هذا ما يضفي بعدًا دراميًّا قويًّا على الصّورة.
الفيلم الّذي يحمل توقيع المخرج محمّد أدا أوزتكين المعروف بـ”معجزة في الزّنزانة سبعة”، هو فيلم أكشن متكامل يشبه أسلوب سلسلة “جون ويك”، ويتألّف من سلسلة أجزاء تعدّ بمغامرات مشوّقة مفعمة بالإثارة.
باريش وتوبا يعدان الجمهور بتجربة سينمائيّة حماسيّة تجمع بين الأداء القويّ والمشاهد المثيرة الّتي ستجعل “السّيّد المرعب” أحد أبرز أفلام الأكشن لهذا الموسم.
