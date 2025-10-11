ترامب يعلن فرض رسوماً إضافية بنسبة 100% على الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين، ولوح بإلغاء قمة مع نظيره الصيني شي جينبينغ، في خطوة تنذر بإشعال حربه التجارية مع بكين من جديد على خلفية فرضها قيودا إضافية على تصدير المعادن النادرة.

وقال ترامب إن الرسوم الجديدة بالإضافة إلى ضوابط التصدير الأميركية على "أي من وكل البرمجيات الأساسية" ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من نوفمبر، ردا على تدابير بكين التي اعتبرها "العدوانية جداً".

وأضاف في منشور على منصته تروث سوشال "من المستحيل أن نصدق أن الصين ستقدم على مثل هذا الفعل ولكنهم فعلوا ذلك، والباقي معروف".

وتراجعت أسواق الأسهم مع تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 3.6 % ومؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.7 %.

وفي مايو، توصلت واشنطن وبكين إلى اتفاق يهدف إلى تهدئة التوتر، قضى بخفض الرسوم الجمركية موقتا إلى 30% على المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، و10% على السلع الأميركية المستوردة إلى الصين.

وجاء تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية في منشور مفاجئ مطول على منصته تروث سوشال، قال فيه إن الصين أرسلت خطابات إلى دول حول العالم توضح بالتفصيل ضوابط التصدير على المعادن النادرة.