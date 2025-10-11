تكنولوجيا: تقرير جديد يؤكد أن Galaxy S26 Pro سيعمل بمعالج Exynos 2600

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج للإعلان عن سلسلة Galaxy S26 في شهر يناير من العام القادم، والتي يُتوقع أن تضم أربعة طرازات هي: Galaxy S26 Pro وGalaxy S26 Edge وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra. ووفقًا لتقارير حديثة، سيحصل الإصدار Pro على معالج Exynos 2600، وهو ما أكدته الآن منصة SamMobile.

تشير المعلومات الجديدة إلى أن Galaxy S26 Pro سيعمل بمعالج Exynos 2600 في معظم الأسواق العالمية، بينما ستعتمد سامسونج في الولايات المتحدة والصين على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5.

ومن المرجح أن تتبع الشركة النهج نفسه مع طراز Galaxy S26+، إذ كانت قد أوقفت تطويره مؤقتًا، لكنها أعادت العمل عليه بعد الأداء التجاري المحدود لهاتف Galaxy S25 Edge.

أما عن المعالج الجديد Exynos 2600، فسيكون أول شريحة للهواتف الذكية مصنوعة بتقنية 2 نانومتر، ويتكوّن من وحدة معالجة مركزية بعشر أنوية بتصميم 1+3+6. وتشير التقارير إلى أن مرحلة الإنتاج الضخم له قد بدأت بالفعل منذ الشهر الماضي.

