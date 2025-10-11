في شهر أكتوبر الوردي.. نجمات عالميات تحدّين سرطان الثدي وانتصرن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 02:19 مساءً - كثيرٌ من النجمات حول العالم أُصبن بسرطان الثدي، وعشن فترة علاج طويلة قبل أن ينجون من هذا المرض المنتشر بقوة بين النساء في الآونة الأخيرة. هؤلاء النجمات نشرن الوعي حول سرطان الثدي من خلال تجاربهن الشخصية؛ حيث شاركن قصصهن لتشجيع الآخريات على الكشف المبكر، وقد استخدمن منصاتهن الاجتماعية المختلفة للتحدث عن تجاربهن، وتأكيد أهمية الفحوصات المنتظمة، وتقديم الأمل والدعم للمصابات الأخريات.

نجماتنا العالميات استطعن التغلب على سرطان الثدي ومقاومته بعزيمة وقوة لا مثيل لها، وبعد الانتصار عليه، نشرن الوعي والتوعية لغيرهن من النساء من أجل الوقاية من مرض سرطان الثدي؛ ليُصبحن مثالاً يُحتذى به للمرأة المصابة بهذا المرض الخبيث.

وفي شهر أكتوبر الوردي الذي يلقي الضوء على أهمية التوعية من سرطان الثدي، نرصد لكِ أبرز النجمات العالميات الناجيات من سرطان الثدي.

أنجلينا جولي

خضعت النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie لاستئصال الثدي الوقائي في عام 2013 (وهي عملية لإزالة كلا الثديين قبل الإصابة بالسرطان لتقليل خطر الإصابة به بشكلٍ كبير)، بعد اكتشاف طفرة في جين BRCA1 تزيد بشكل كبير من خطر إصابتها بسرطان الثدي والمبيض. وحينها قررت جولي مشاركة تجربتها علناً لإلهام النساء الأخريات؛ لتحديد مخاطرهن واتخاذ قرارات واعية بشأن صحتهن، مما أحدث تأثيراً عالمياً ملحوظاً وزاد من إقبال النساء على الفحص والاختيارات الوقائية.

وعلى الرغم من هذه العملية الجراحية التي أجرتها، لم تكن أنجلينا جولي تعاني من سرطان الثدي بشكلٍ مباشر، إلا أنها اختارت أن تتخذ إجراءات استباقية لتقليل احتمالات الإصابة بالمرض بشكلٍ كبير.

شيريل كرو

شُخّصت حالة النجمة شيريل كرو Sheryl Crow بسرطان القناة الموضعي (DCIS)، وهو نوع غير جراحي من سرطان الثدي، وذلك عام 2006 عندما كان عمرها 44 عاماً. تم اكتشاف المرض خلال فحص الماموغرام السنوي، وخضعت لاستئصال الورم ثم العلاج الإشعاعي لمدة سبعة أسابيع، مما أدى إلى تعافيها. ولم يكن لدى كرو عوامل خطر معروفة لهذا المرض، مما دفعها للتأكيد على أهمية الكشف المبكر للجميع، بغض النظر عن التاريخ العائلي.

وبعدها تحدثت كرو عن إصابتها بسرطان القناة الموضعي في مرحلة مبكرة، وشجعت على الفحص المنتظم حتى لو لم يكن هناك تاريخ عائلي للمرض، حيث إن 60-70% من الحالات لا تكون لها عوامل خطر معروفة.

ومنذ تغلبها على المرض، تروج شيريل كرو لأساليب بديلة لتعزيز صحة الجسم والعقل، وتسلط الضوء على أهمية الكشف المبكر، وتدعو النساء إلى إجراء الفحوصات المنتظمة، مؤكدة أن "الكشف المبكر ينقذ الأرواح". كما تشجع النساء على تبني عادات الرعاية الذاتية مثل التأمل.

كريستينا آبلجيت

أصيبت النجمة العالمية كريستينا آبلجيت Christina Applegate بسرطان الثدي في عام 2008 في سن 36، وشملت تجربتها اكتشافها لـ BRCA1، مما دفعها لإجراء عملية استئصال الثديين كإجراء وقائي. وبعد فترة من التكتم، تحدثت لاحقاً عن صعوبة التجربة ومشاعرها المختلطة حيال صورة جسدها بعد الجراحة، وأصبحت مناصرة للتصوير بالرنين المغناطيسي والاختبارات الجينية.

وفي التفاصيل، أظهرت الاختبارات الجينية أن النجمة كريستينا آبلجيت تحمل طفرة في جين BRCA1، مما زاد من خطر إصابتها بسرطان الثدي، وبناءً على ذلك، قررت الخضوع لعملية استئصال الثديين بالكامل للحد من خطر انتشار السرطان.

وقد اعترفت لاحقاً بأنها شعرت بضغط لإظهار الشجاعة خلال علاجها، وأنها كانت تخفي مشاعرها الحقيقية وتكابد ألماً عاطفياً كبيراً. لكن بعد تعافيها، أصبحت ناشطة وداعمة لقضايا سرطان الثدي، وأسست منظمة لتوفير التمويل للنساء المعرضات لخطر كبير لإجراء فحوصات الرنين المغناطيسي السنوية.

وفي عام 2024، تحدثت عن ندمها لعدم انفتاحها في السابق بشأن الآثار النفسية للجراحة، ورغبتها في مشاركة الجانب الحقيقي والمؤلم من التجربة مع الجمهور.

بيتسي جونسون

كتشفت مصممة الأزياء العالمية بيتسي جونسون Betsey Johnson عن إصابتها بسرطان الثدي عام 1999، بعد اكتشاف كتلة سرطانية في نسيج ندبة جراحية بعد أن انفجرت غرسة سيليكون خاصة بها أثناء التدليك. وبعد إخفاء الخبر لعدة أشهر، أعلنت عن قصتها علناً في عرض أزياء، ومنذ ذلك الحين تستخدم شهرتها للتوعية بالمرض وجمع التبرعات لمؤسسات مثل Susan G. Komen.

جوليا لويس دريفوس

أعلنت الممثلة جوليا لويس دريفوس Julia Louis-Dreyfus عن تشخيصها بسرطان الثدي في عام 2017، وتغلبت عليه من خلال العلاج الكيميائي واستئصال الثدي المزدوج. وخلال رحلتها، تحدثت عن شعورها بالخوف، لكنها واجهته بشجاعة، معتمدة على دعم عائلتها وأصدقائها. كما استغلت تجربتها لزيادة الوعي حول أهمية التغطية الصحية الشاملة والدعم في علاج السرطان. وبعد إعلانها عن شفائها في أكتوبر 2018، أدت تجربتها إلى تركيز أكبر على الأولويات في حياتها، وجعلتها أكثر وعياً بالحياة. وشاركت في حملات توعية ودعم لجمعيات أبحاث سرطان الثدي.

سينثيا نيكسون

واجهت الممثلة سينثيا نيكسون Cynthia Nixon سرطان الثدي في عام 2006، حيث تم اكتشافه عن طريق الفحص الروتيني للأشعة السينية. وخضعت لعلاج خاص شمل استئصال الورم والعلاج الإشعاعي قبل الإعلان عن تشخيصها علناً، وقد أصبحت منذ ذلك الحين ناشطة في مجال التوعية بسرطان الثدي وتدعو النساء بشدة لإجراء فحوصات الكشف المبكر. وتعافت نيكسون جسدياً من العلاج، ورغم الصعوبات النفسية التي واجهتها، إلا أنها اعتمدت على دعم عائلتها وأصدقائها.

أصبحت سفيرة لمؤسسة سوزان جي. كومن لسرطان الثدي، وتستخدم تجربتها كمنصة لتشجيع النساء الأخريات على إجراء فحوصات الثدي بشكل منتظم ودون تأخير. ودائماً تنصح النساء بشدة لإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية وعدم التأخر، مؤكدةً أن الكشف المبكر هو المفتاح لمواجهة المرض بنجاح.

جاكلين سميث

شُخِّصت حالة الممثلة جاكلين سميث Jacquelyn Smith بسرطان الثدي في مرحلته الأولى عام 2002 بعد اكتشافه عبر فحص روتيني بالأشعة السينية. اختارت استئصال الورم ثم العلاج الإشعاعي، وتؤكد على أهمية إجراء الفحوصات السنوية بانتظام. بعد تردد أولي، قررت سميث مشاركة تجربتها لدعم الآخرين وتثقيفهم، مشددةً على قوة المعرفة ودعم العائلة والأصدقاء، ودورها الإيجابي في مواجهة المرض.

