محمد سامي لـ مي عمر: بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 02:19 مساءً - احتفل المخرج محمد سامي بيوم ميلاد زوجته الفنانة مي عمر، الذي وافق أمس الجمعة 10 أكتوبر، وذلك على طريقته الخاصة، وأهداها سيارة فاخرة.

هدية فاخرة لمي عمر في يوم ميلادها

نشرتالعديد من الصور لها بجانب السيارة، وأعربت عن سعادتها بهذه الهدية وكتبت تعليق قالت فيه: "شكرا يا حبيبي على هدية يوم ميلادي الجميلة.. حاسة اني محظوظة وسعيدة"، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذا المنشور وهنأهوا مي عمر بميلادها وتمنوا لها حياة سعيدة.

ورد محمد سامي على منشور زوجته بتعليق طريف كشف فيه كواليس الهدية وكتب تعليق قال فيه: "كل سنة وإنتي طيبة يا ميوشة، بس عايز أعترفلك بحاجة.. أنا بعت الساعة اللي جبتهالي في عيد ميلادي عشان أكمل ثمن العربية".

محمد سامي يتراجع عن الاعتزال ويحضر لمشروع جديد

يُذكر أنتراجع عن اعتزاله، بإعلانه مؤخرًا عن تحضيره لمشروع درامي جديد، قيد الكتابة، يحمل اسم "رد كليتي"، بينما لم يتحدد بعد موعد تنفيذه، إذ أوضح عبر حسابه على "فيس بوك"، مؤخرًا، أن المسلسل يمثل نقلة نوعية في مسيرته الفنية، لافتاً إلى أنه سيكون "الأرقى والأميز" بين أعماله، وسيحظى باحترام وتقدير الجمهور العربي، متوقعاً بحصده لنسب مشاهدات مرتفعة. وأكد على أن المشروع يطرح حكاية لم يتم تناولها من قبل في أي عمل فني محلي أو عالمي، معتبراً أنه يسعى من خلاله لتحقيق المعادلة الصعبة بين الطابع الجماهيري ومتطلبات السوق من جهة، والقيمة الفنية الخالصة من جهةٍ أخرى.

وأضاف "سامي"، أنه اختار أن يخوض تجربة مختلفة تماماً عن أعماله السابقة، مستلهماً نصيحة الناقد طارق الشناوي بضرورة التغيير قبل أن يتشبع الجمهور، كما أعرب في منشوره عن سعادته بما وصفه بـ"القوة" التي بدأ بها المشروع، متمنياً أن يُستكمل بنفس الزخم حتى خروجه إلى النور.

مي عمر تنتظر الغربان

على جانبٍ آخر، تنتظر مي عمر عرض فيلم "الغربان" خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده بعد فترة طويلة من التصوير. وتشاركفي بطولة الفيلم إلى جانب: عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي. وتدور أحداثه في عام 1941 عن الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومِل في العلمين

