انهيار وتراجع أسعار العملات الرقمية: مالتوقعات القادمة؟

شهد سوق العملات الرقمية واحدة من أعنف موجات التصحيح خلال الساعات الماضية، حيث فقد ما قيمته نحو 900 مليار دولار خلال 12 ساعة فقط، مع تراجع إجمالي القيمة السوقية من 4.12 تريليون دولار إلى 3.3 تريليون دولار، قبل أن تتعافى إلى 3.7 تريليون دولار وقت النشر.

ماذا حدث؟

كالعادة، تباينت التفسيرات والتكهنات داخل مجتمع العملات الرقمية بشأن أسباب الانهيار، وسط إجماع على أن ما حدث أدى إلى واحدة من أكبر عمليات التصفية في تاريخ السوق.

أبرز الروايات تشير إلى تصريحات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، الذي اتهم الصين بممارسات تجارية غير نزيهة، وأعلن عزمه فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% تبدأ في 1 نوفمبر.

The blatant reality:



Heading into President Trump's 100% China tariff announcement, markets were LOOKING for a catalyst to pull back on.



Leverage was through the roof and we had not seen a 2%+ decline in the S&P 500 for 6 months.



President Trump's post became THE REASON to… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 11, 2025

هذا الإعلان شكّل شرارة أولى لتراجع الأسعار، خاصة في ظل مستويات مرتفعة من الرافعة المالية في السوق.

من جهة أخرى، أشار تقرير لشركة “The Bull Theory” إلى أن إحدى المحافظ القديمة فتحت مراكز بيع ضخمة على البيتكوين والايثيريوم قبل يوم من إعلان “ترامب”، وحققت أرباح تجاوزت 200 مليون دولار بعد إغلاق المراكز خلال الانهيار.

ما المتوقع؟

تتجه الأنظار الآن نحو المرحلة المقبلة.

يرى كثير من المحللين أن الانخفاض الحالي قد يشكّل فرصة شراء، استنادا إلى سوابق تاريخية شبيهة، مثل انهيار مارس 2020 الذي أعقبه صعود قوي.

وقد أشار “بول ثيوري” إلى أن السوق لم ينهار فعليا، بل أعاد التوازن، مضيفا أن الحيتان دخلت فعليا، وأن الذعر في أقصاه.

أما “سي زد” فشبّه ما يحدث بـ”انهيار كوفيد”، مرجّحا انتعاش مماثل في المستقبل القريب.

في المقابل، حذّر محلل “كريبتو بولي” من أن استمرار التصعيد من جانب “ترامب” قد يؤدي إلى مزيد من الضغط، مشيرا إلى أن بعض العملات الرقمية البديلة التي سجلت شموع طويلة هابطة بنسبة 50-70% قد تشهد ضخ سريع، يعقبه ارتداد جزئي فقط.

وجهة نظر مغايرة:

في خضم محاولات التفسير والتحليل، دعا “كوبي” إلى التركيز على الدروس الأهم، محذرا من الاعتماد المفرط على الرافعة المالية، التي قد تؤدي إلى تبديد سنوات من المكاسب في ساعات.

ونصح المستثمرين ببناء محافظ استثمارية طويلة الأجل تستند إلى الثقة في الأصول وليس المضاربات قصيرة الأجل، مؤكدا أن مقاومة مشاعر الطمع والخوف في مثل هذه الفترات هو ما يصنع الفارق الحقيقي على المدى البعيد.

