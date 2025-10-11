تفاصيل صادمة من داخل سجن المتّهم في قضيّة وفاة ليام باين

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانيّة تفاصيل جديدة حول القضيّة المتعلّقة بوفاة المغنّي البريطانيّ ليام باين، أحد أعضاء فرقة وان دايركشن السّابقة الّتي ما زالت تثير الجدل بعد عام على رحيله.

وتركّز التّقارير على شهادة شاب أرجنتينيّ يُدعى برايان ناهويل بايز، يبلغ من العمر خمسة وعشرين عامًا، يقبع في أحد مراكز الاحتجاز في بوينس آيرس منذ أكثر من ثمانية أشهر، بعد اتهامه بتزويد باين بالمخدّرات قبل يومين من وفاته.

ويواجه “بايز” عقوبة قد تصل إلى خمسة عشر عامًا في السّجن، بينما تتأخّر محاكمته بسبب خلافات قانونيّة حول الجهة المسؤولة عن القضيّة. ووفقًا لمحاميه، فإنّ موكّله يعاني أوضاعًا صعبة داخل السّجن، وتعرّض للتّعذيب وسوء المعاملة، كما يعاني مشاكل صحّيّة ونفسيّة خطرة.

ورغم اعترافه بأنّه قدّم مادة مخدّرة للمغنّي البريطانيّ، فهو ينفي تمامًا أن يكون قد تقاضى المال مقابل ذلك، مؤكّدًا براءته من تهمة الاتّجار.

وتستعرض الصّحيفة أيضًا ما تقول إنه “سرد دقيق” من بايز إلى اللقاء الّذي جمعه بليام باين في أحد فنادق بوينس آيرس قبل يومين من وفاة الأخير، مشيرة إلى أنّ هذه الشّهادة قد تلقي ضوءًا جديدًا على الحالة الذّهنيّة الّتي كان يعيشها الفنّان في أيامه الأخيرة.

القضيّة ما زالت قيد التّحقيق، فيما تتواصل التّساؤلات حول ملابسات وفاة النّجم البريطانيّ الّتي وُصفت بأنّها مأسويّة ومفاجئة.