بالفيديو- إيناس الدغيدي احتفلت بزفافها وسط اصدقائها المقربين

احتفلت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم في حفل عائلي بسيط أقيم مساء أمس داخل إحدى الفيلات الخاصة بالقاهرة، بحضور عدد من الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة. (http://www.instagram.com/p/DPqBa8aCOY_/)

واختارت الدغيدي أن تبقي المناسبة بعيدة عن الأضواء وعدسات الكاميرات، التزامًا برغبتها في الحفاظ على أجواء من الخصوصية والهدوء، خاصة بعد الجدل الذي أثارته أخبار ارتباطها في الفترة الأخيرة.

وشهد الحفل حضور عدد من المقربين من داخل الوسط الفني، من بينهم إلهام شاهين وهالة صدقي، اللتان شاركتا صديقتهما فرحتها، كما حضرت الإعلامية بوسي شلبي التي وثقت بعض اللحظات المميزة عبر حسابها على “إنستغرام”، كذلك حضرت يسرا وحسين فهمي وجمال سليمان ودينا وهاني رمزي وعدد من الشخصيات السياسية.

وفي منشور عبر “فايسبوك”، وجّهت إلهام شاهين رسالة تهنئة لصديقتها، قالت فيها: “ألف مبروك لحبيبتي وأختي وصديقة عمري إيناس الدغيدي، ربنا يسعدك إنت وأحمد، ويجعل حياتكما مليئة بالحب والخير والسعادة”. وختمت بالقول “بحبكم وفرحانة بيكم جدًا”.

ويأتي عقد القران بعد أسابيع من إعلان الدغيدي إلغاء حفل زفافها الذي كان من المقرر أن يقام بشكل بسيط، وذلك عقب موجة من الانتقادات والسخرية التي طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّرت حينها عن أسفها في منشور على “إنستغرام”، قائلة: “كنت أتمنى أن أحتفل بزفافي وسط أحبائي، لكن ما واجهته من تنمّر وانتقادات جعلني أختار أن أحتفل بعيدًا عن العيون ومع أسرتي فقط.”

تُعدّ إيناس الدغيدي من أبرز المخرجات في السينما المصرية، عُرفت بجرأتها في مناقشة القضايا الاجتماعية الحساسة، وقدّمت أعمالًا تركت أثرًا واضحًا في تاريخ السينما مثل “عفوًا أيها القانون”، “مذكرات مراهقة”، “الباحثات عن الحرية” و”دانتيلا”. كما خاضت تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامجها الشهير “الجريئة”.