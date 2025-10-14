كيث أوربان يتحدث عن حياته البائسة قبل انفصاله عن نيكول كيدمان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 08:07 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن عرض الحلقة الأولى من برنامج كيث أوربان الجديد "The Road"، والتي تُعرض يوم الأحد القادم الموافق 19 أكتوبر. يتحدث أوربان خلالها بأريحية عن حياته خلف الأضواء، كما سيتحدث بعمق عن شعوره بالوحدة والوَحشة في كثير من الأحيان أثناء جولاته الموسيقية تحديدًا الأخيرة.

وربط الجمهور هذه التصريحات بانفصاله عن النجمة نيكول كيدمان بعد زواج استمر 19 عاماً، وقد كُشف كيث أوربان من قبل أن الانفصال جاء من طرفه بسبب انشغال الطرفين عن بعضهما.

كيث أوربان يشعر "بالوحدة" وأشياء أخرى خلال جولاته الفنية

Keith Urban called his life on tour ‘lonely and miserable’ before Nicole Kidman split https://t.co/4Zef6PlIkp pic.twitter.com/gKzI7rT7gT — New York Post (@nypost) October 13, 2025

— New York Post (@nypost)

النجم الأسترالي كيث أوربان، البالغ من العمر 57 عاماً، تحدث في الحلقة الأولى حسب مصادر مقربة، عن الصعوبات النفسية التي واجهها في جولاته الغنائية في الفترة التي سبقت انفصاله عن كيدمان، واشتكى من شعوره بالبؤس لأنه كان يتوجب عليه الاستمرار مهما كان الشعور الداخلي الذي يشعر به حينها.

وبدأ أوربان في الحلقة الأولى بعبارة استنكارية "من أين نبدأ؟ إنها رسالة، وإما أن تُنجزها أو لا تُنجزها"، وتابع قائلاً: "عندما تستيقظ في حافلة سياحية الساعة 3:30 صباحاً وأنت منهك تماماً، في مكان ناءٍ، وعليك أن تُحيي حفلتك الخامسة في وقت لاحق من تلك الليلة، ولم تنم، وتفتقد أصدقاءك، وتفتقد عائلتك، وتشعر بالوحدة والبؤس والمرض. فتقول لنفسك: "لماذا أفعل هذا؟"، ثم يردّ بنفسه على السؤال: "الجواب الوحيد هو: لأن هذا ما خُلقت لأفعله".

والجدير بالذكر أن البرنامج يعرض عبر شبكة CBS، وتضم المسابقة 12 فناناً صاعداً يتنافسون ليفتتحوا حفلات أوربان في قاعات موسيقية متفرقة.

انفصال مفاجئ بعد الاحتفال بذكرى زواجهما

جاء خبر انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان بعد أشهر قليلة من احتفال كيدمان بذكرى زواجهما الـ 19، حيث شاركت من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" في 25 يونيو الماضي، صورة بالأبيض والأسود تجمعهما خلف كواليس أحد عروضه. وعلقت على الصورة قائلةً: "ذكرى زواج سعيدة يا حبيبي". ومن خلال التعليقات بادلها أوربان الاحتفال حيث علق برمز تعبيري لقلب أحمر.

كما زعمت مصادر أن الزوجين يبتعدان عن بعضهما بعضاً بشكل متزايد بعد وفاة والدة كيدمان في سبتمبر العام الماضي، ولم يظهر الزوجان معاً منذ بداية العام.

وبحسب ما تناقلته مواقع الصحف العالمية، فقد بادر أوربان بالانفصال، مُشيراً إلى تعاسة زواجهما، وذلك بسبب متطلبات حياتهما المهنية وقلة تواصلهما بحسب ما صرح به مصدر لصحيفة Mirror، فكيث لا يرى نيكول بسبب انشغالها في التصوير أو بسبب انشغاله في جولاته الغنائية، وأضاف: "كان بينهما حب كبير، وقد لا ينفصلان. لقد عاشا معاً لعقود؛ لذا هناك مجال للتصالح بينهما، لكن علاقتهما الحالية لا تعني أنهما ثنائي حقيقي".

ويذكر أنه بعد أيام من إعلان خبر الانفصال، تقدمت كيدمان بطلب طلاق رسمي من كيث أوربان، وذلك بعدما أقدمت على عدة محاولات لإصلاح العلاقة بينهما، ولكن في النهاية قررت كيدمان إنهاء الزواج بشكل قطعي.

