هنادي مهنا تشارك بـ فيلمين جديدين في شهر واحد.. وهكذا تظهر

"أوسكار: عودة الماموث" مغامرة خيالية بنفَس علمي

"السادة الأفاضل" يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 08:07 مساءً - تعيش الفنانةحالة من النشاط الفني اللافت، إذ تستعد للظهور في فيلمين جديدين من المقرر طرحهما خلال شهر أكتوبر الجاري، لتسجل حضوراً سينمائياً قوياً ومتنوّعاً ما بين الخيال العلمي والدراما الاجتماعية الكوميدية، في تجربتين مختلفتين تماماً على مستوى الشكل والمضمون، لتؤكد على حضورها القوي ما بينخلال الفترة الأخيرة.تبدأ هنادي مهنا مشوارها السينمائي في أكتوبر بفيلم ""، الذي ينطلق في دور العرض ابتداءً من غدٍ الخميس 15 أكتوبر. وتقدّم هنادي خلال أحداث العمل شخصية الدكتورة أروى، الباحثة المتخصصة في علوم الأحياء والتجارب الجينية، والتي تُستدعى للمشاركة في مشروع علمي ضخم بعد ظهور الماموث المنقرض من جديد في تجربة مثيرة تقلب الموازين.قد تحبين قراءة.. تعرفوا إلى المُكرمين في الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدوليالفيلم من بطولة أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا، ويشاركهما محمد ثروت، محمود عبد المغني، والطفلة ليا سويدان، والعمل من فكرة كريم هشام، وقصة أحمد حليم، وسيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، وإخراج هشام الرشيدي.وتدور الأحداث في إطار من الفانتازيا والإثارة حول تجربة علمية تؤدي إلى عودة الماموث إلى الحياة، ليدخل قلب القاهرة ويثير سلسلة من الأحداث المليئة بالمطاردات.أما الفيلم الثاني لـفهو ""، المقرر طرحه في دور السينما يوم 29 أكتوبر الجاري، والذي يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، حيث كشفت "هنادي" عن طبيعة دورها في العمل، حيث تجسد شخصية فتاة تتعرض لحادثة مروعة أثناء خروج "جِنّ" من أحد الزبائن، وهذا "الجِنّ" يحبها ويعشقها ويُصبح ملازماً لها، وذلك في إطار اجتماعي لايت.فيلم "" تدور أحداثه حول صراع طريف بين عائلتين من بيئتين مختلفتين؛ إحداهما ريفية والأخرى من القاهرة، يتقاطع مصيرهما بعد صلة قرابة غير متوقعة، لتبدأ سلسلة من المفارقات الكوميدية التي تسلط الضوء على الفوارق الطبقية واختلاف العادات والتقاليد، ويضم الفيلم نخبة من النجوم، بينهم: محمد ممدوح، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، بيومي فؤاد، انتصار، ناهدالسباعي، علي صبحي، وإخراج كريم الشناوي.يمكنك قراءة أيضاً.. في شهرأكتوبر الوردي: أبرز الأفلام التي تناولت التوعية عن سرطان الثديوفي سياق آخر تعملعلى تصوير دورها في مسلسل "" بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، ومحمد كيلانى ومقرر عرضه عبر أحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتجسد هنادي خلال الأحداث التي تدور في اطار اجتماعي لايت كوميدي شخصية طليقة محمد كيلاني ويواجهان العديد من المواقف.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».